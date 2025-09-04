Presentamos el tráiler de “Hombre bala”, documental sobre Mikel Erentxun

EITB, que participa en la película, presenta en primicia el tráiler de Hombre bala, película documental sobre el músico donostiarra Mikel Erentxun, dirigida por Anuska Ariztimuño (Errenteria, 1984).

Hombre bala se estrenará en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde clausurará la sección Zinemira.

La película, de 80 minutos, parte de los 40 años de carrera musical de Erentxun, para contar su vida e historia. “Navegar entre la trayectoria profesional del artista y su vida personal es parte de la esencia de esta cinta. Abrazar su miedo a la muerte y, sobre todo, al paso del tiempo hace que Mikel tenga que tomar decisiones importantes en su vida”, explica su directora.