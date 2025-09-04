Primizia
Ikusi “Hombre bala” Mikel Erentxuni buruzko dokumentalaren trailerra

Anuska Ariztimuñok zuzendu duen pelikula Zinemaldian estreinatuko dute, eta donostiar musikariaren “alderik humanoena, arrakasta goiztiarra, artista moduan lupetzatik egindako zeharkaldia eta senide eta lagunekiko harremana” erakusten du. 

"Hombre bala" Mikel Erentxun musikariari buruzko dokumentala
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honatx Hombre bala Anuska Ariztimuñok (Errenteria, 1984) Mikel Erentxun donostiar musikariari buruz EITBren parte-hartzearekin egin duen film dokumentalaren trailerra. 

Hombre bala Donostiako Zinemaldian estreinatuko dute; Zinemira saila itxiko duen lana izango da. 

Erentxunek musikagintzan egin dituen 40 urteetatik abiatuta, 80 minutuko pelikula haren bizitzan eta historian murgiltzen da. “Artistaren ibilbide profesionalean eta bizitza pertsonalean joan-etorrian ibiltzean datza filmaren muina, hein handi batean. Mikelek erabaki garrantzitsuak hartu beharko ditu bere bizitzan, heriotzak eta, batik bat, denboraren joanak sortzen dizkion beldurren aurrean”, esan du zuzendariak.   

