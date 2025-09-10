Tráiler de la película "Karmele"

Karmele, dirigida por Asier Altuna (Amama, Aupa Etxebeste!) y con un elenco encabezado por Jone Laspiur, Eneko Sagardoy, Nagore Aranburu y Javier Barandiaran, llegará a los cines dentro de un mes, el 10 de octubre.

Antes, el largometraje basado en la novela Elkarrekin esnatzeko ordua de Kirmen Uribe, se proyectará, fuera de concurso, en la Sección Oficial de la 73ª edición del Zinemaldia, que arranca el día 19 de septiembre.

Karmele, que cuenta con la participación de EITB, arranca en Euskal Herria, en 1937. Poco después, Karmele y su familia se refugian en Francia tras ser expulsados de su hogar a causa de la guerra. Allí, Karmele es contactada por la embajada cultural vasca en el exilio, que trata de luchar contra la guerra a través de la música y el baile, y conoce a Txomin, trompetista profesional del que se enamora. Después de vivir un tiempo en Venezuela, la pareja vuelve a casa con la esperanza de recuperar todo aquello que les fue arrebatado.