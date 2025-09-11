Exposición
Irati Gorostidi inaugura en Tabakalera la exposición "Arcoíris 82"

Euskaraz irakurri: Irati Gorostidik "Arcoíris 82" erakusketa inauguratu du Tabakaleran.

La muestra parte del material inédito creado durante el rodaje de Aro berria (2025), película que se estrena en la sección New Directors del Zinemaldia y que trata sobre la comunidad Arco Iris, asentada en Ultzama (Navarra) en la década de 1980. 

