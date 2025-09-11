Erakusketa
Irati Gorostidik "Arcoíris 82" erakusketa inauguratu du Tabakaleran

18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Erakusketak Aro berria (2025) pelikula filmatzean sortutako material argitaragabea du abiapuntu. Donostiako Zinemaldiko New Directors sailean estreinatuko den filmean, Gorostidik 1980ko hamarkadan Ultzaman (Nafarroa) finkatutako Arco Iris komunitatea du hizpide.   

