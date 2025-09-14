San Sebastián
Largas filas de gente desde primera hora para adquirir entradas para el Zinemaldia

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Jende ilara luzeak lehen ordutik Zinemaldirako sarrerak erosteko
EITB

La compra de localidades avanza de forma fluida en el Kursaal, con multitud de personas que se han acercado desde primera hora para conseguir sus entradas para la 73.ª edición del Festival de San Sebastián. 

