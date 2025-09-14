Donostia
Jende ilara luzeak lehen ordutik Zinemaldirako sarrerak erosteko

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Pertsona ugari hurbildu dira goizean Kursaalera, Donostiako Zinemaldiaren 73. ediziorako sarrerak lortzeko asmoz. Sarrerak arin erosten ari dira, eta ilarak azkar doaz aurrera.

Kultura Zinema Zinemaldia Donostia Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa

