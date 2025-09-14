Jende ilara luzeak lehen ordutik Zinemaldirako sarrerak erosteko
Pertsona ugari hurbildu dira goizean Kursaalera, Donostiako Zinemaldiaren 73. ediziorako sarrerak lortzeko asmoz. Sarrerak arin erosten ari dira, eta ilarak azkar doaz aurrera.
Zinemari buruzko albiste gehiago
Salgai dira jada Zinemaldirako sarrerak
Online edo leihatiletan aurrez aurre erosi ahalko dira, eta modu mailakatuan salduko dituzte; igandean hilaren 19, 20 eta 21erako txartelak bakarrik erosi ahalko dira.
Ikusi "Popel" Oier Plazaren dokumentalaren trailerra
Filmak Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioko Zinemira sailean parte hartuko du, eta azaroaren 4an iritsiko da zinema aretoetara.
Mariana, Ariana, aretoetan espero zaituztegu
Paperezkoa da askotan zinema. Eta zeluloidezkoak dirudite maiz liburuek…
Irati Gorostidik "Arcoíris 82" erakusketa inauguratu du Tabakaleran
Erakusketak Aro berria (2025) pelikula filmatzean sortutako material argitaragabea du abiapuntu. Donostiako Zinemaldiko New Directors sailean estreinatuko den filmean, Gorostidik 1980ko hamarkadan Ultzaman (Nafarroa) finkatutako Arco Iris komunitatea du hizpide.
“Singular” Alberto Gastesiren filma Sitgesen estreinatuko dute
Patricia Lopez Arnaiz eta Javier Rey protagonista dituen film luzea fantasiazko zinemako jaialdiaren 58. edizioko Sail Ofizialean lehiatuko da, Kataluniako herrian.
"Karmele" filmaren trailerra
Jone Laspiur eta Eneko Sagardoy dira Asier Altunak zuzendu duen pelikularen aktore protagonistak. Zinemaldiko Sail Ofizialean estreinatuko da film luzea, eta urriaren 10ean iritsiko da zinema aretoetara.
Horrelakoa da "Decorado", Uniko Bilboko estudioaren film berria
Alberto Vazquezek zuzendutako animaziozko film luzea Fantastic fest jaialdian estreinatuko dute irailean, AEBetan, eta urrian Sitgeseko zinema jaialdian lehiatuko da.
Jim Jarmuschek irabazi du Veneziako Urrezko Lehoia, 'Father Mother Sister Brother' filmarekin
The voice of Hind Rajab filmak, Israelen eraso batean sei urteko neskato palestinar baten heriotza kontatzen duenak, Zilarrezko Lehoia eskuratu du Veneziako 82. Zinemaldian, epaimahaiak zuzendari onenari ematen dion saria.
Donostiako Zinemaldiak "Netanyahuren gobernua gauzatzen ari den sarraski ikaragarriak" arbuiatu ditu
Ruth Perez de Anucita Zinemaldiko Komunikazio arduradunak "Gazako genozidioari buruz" manifestua irakurri du gaur, Zinemaldiaren 73. edizioaren aurkezpen ekitaldian.