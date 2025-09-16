“Gaua”, de Paul Urkijo, abrirá la Semana de Cine Fantástico y de Terror
La 36ª edición del festival donostiarra tendrá lugar entre los días 31 de octubre y 7 de noviembre, y la película vasca “Decorado” también competirá en la Sección Oficial. Los abonos se pondrán a la venta el 23 de octubre, y las entradas sueltas el 27 de octubre.
Gaua, tercer largometraje de Paul Urkijo Alijo, será la película encargada de inaugurar el 31 de octubre, en el Kursaal, la 36ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que tendrá lugar entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre en los teatros Principal y Victoria Eugenia y en otros espacios de la ciudad.
La película “transita entre los códigos de la fantasía y la realidad histórica, pero en esta ocasión se sumerge en el mundo nocturno de la mitología vasca”. Antes de llegar a San Sebastián, Gaua, protagonizada por Yune Nogueiras, Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza, se presentará en el festival de cine Sitges este octubre.
Gaua, ambientada en el siglo XVII, se estrenará en cines el 14 de noviembre. En plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, abandonando el caserío en mitad de la noche. En su camino se topa con tres mujeres que, mientras lavan la ropa junto al río, comparten cuentos de miedo y habladurías del pueblo. Para su asombro, Kattalin acabará convirtiéndose en parte de esas mismas historias.
Además de Gaua, también competirán en la Sección Oficial de la Semana Decorado (Alberto Vázquez, 2025), película del estudio vasco Uniko, The Creeps (Marko Mäkilaakso, 2025), The Curse (Kenichi Ugana, 2025), Dracula: A Love Tale (Luc Besson, 2025), Other (David Moreau, 2025), Que ma volonté soit faite (Julia Kowalski, 2025) y La Virgen de la tosquera (Laura Casabé, 2025), basada en dos relatos de Mariana Enriquez.
El jueves 23 a las 09:00 comenzará la venta de abonos en la taquilla del Teatro Principal. El lunes 27 se venderán las entradas sueltas a partir de las 11:30 en las taquillas de los teatros Principal y Victoria Eugenia y en la web de Donostia Kultura. Las entradas para Gaua se venderán también en la taquilla y en la web del Kursaal.
