Gaua, tercer largometraje de Paul Urkijo Alijo, será la película encargada de inaugurar el 31 de octubre, en el Kursaal, la 36ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que tendrá lugar entre el 31 de octubre y el 7 de noviembre en los teatros Principal y Victoria Eugenia y en otros espacios de la ciudad.

La película “transita entre los códigos de la fantasía y la realidad histórica, pero en esta ocasión se sumerge en el mundo nocturno de la mitología vasca”. Antes de llegar a San Sebastián, Gaua, protagonizada por Yune Nogueiras, Elena Irureta, Ane Gabarain e Iñake Irastorza, se presentará en el festival de cine Sitges este octubre.

Gaua, ambientada en el siglo XVII, se estrenará en cines el 14 de noviembre. En plena caza de brujas, Kattalin huye de su marido, abandonando el caserío en mitad de la noche. En su camino se topa con tres mujeres que, mientras lavan la ropa junto al río, comparten cuentos de miedo y habladurías del pueblo. Para su asombro, Kattalin acabará convirtiéndose en parte de esas mismas historias.