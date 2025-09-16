“Gaua” Paul Urkijoren filmak irekiko du Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Donostiako Astea
Gaua Paul Urkijo Alijoren hirugarren film luzeak emango dio hasiera, urriaren 31n Kursaalen, Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Astearen 36. edizioari. Jaialdia urriaren 31tik azaroaren 7ra bitartean egingo dute, Antzoki Zaharrean, Victoria Eugenia antzokian eta hiriko beste espazio batzuetan.
Gaua “fantasiaren eta errealitate historikoaren kodeen artean mugitzen da”, eta XVII. mendean girotutako euskal mitologiako gauaren munduan murgiltzen da. Filma Sitgeseko Zinemaldian estreinatuko dute, urrian, eta Yune Nogueiras, Elena Irureta, Ane Gabarain eta Iñake Irastorza dira protagonistak.
Filma azaroaren 14an estreinatuko da zinema aretoetan, eta XVII. mendean dago kokatuta. Sorgin ehiza betean, Kattalinek senarrarengandik ihes egingo du, gauaren erdian. Bidean, erreka bazterrean arropa garbitzen ari diren hiru emakumerekin topo egingo du, eta elkarri beldurrezko ipuinak eta herriko zurrumurruak kontatzen ari zaizkiola konturatuko da. Kattalin harrituta jabetuko da bera ere tartean dela istorio horietan.
Film honetaz gain, Decorado Uniko euskal ekoiztetxearen animaziozko filma (Alberto Vazquez, 2025) ere egongo da Astearen Sail Ofizialean, baita, besteak beste, The Creeps (Marko Mäkilaakso, 2025), The Curse (Kenichi Ugana, 2025), Dracula: A Love Tale (Luc Besson, 2025), Other (David Moreau, 2025), Que ma volonté soit faite (Julia Kowalski, 2025) eta La Virgen de la tosquera (Laura Casabé, 2025), Mariana Enriquezen bi kontakizunetan oinarritua.
Abonuak ostegunean, hilak 23, jarriko dituzte salgai, 09:00etan, abonuen salmenta Antzoki Zaharreko leihatilan. Astelehenean, hilak 27, sarrera solteak 11:30etatik aurrera jarriko dira salgai Antzoki Zaharreko eta Victoria Eugeniako leihatiletan eta Donostia Kulturaren webgunean. Gaua filmerako sarrerak Kursaaleko leihatilan eta webgunean ere eskuratu ahal izango dira.
