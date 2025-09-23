El cine vasco ha disfrutado de su gran fiesta en el Festival de Cine de San Sebastián. Como todos los años, el audiovisual vasco ha tenido la oportunidad de celebrar el pasado y mirar hacia el futuro. En la fiesta que reúne a los más variados trabajadores de la industria, celebrada en el teatro Victoria Eugenia, este año todos ellos han tenido presente el genocidio que Israel está cometiendo a miles de kilómetros de Euskal Herria, en Palestina. Los profesionales del cine también han pedido que se acabe con la ocupación.

En el centro de la Gran Gala del Cine Vasco se encuentra el Premio Zinemira, que homenajea a un prestigioso nombre de nuestra industria. Este año ha servido para retroceder 20 años atrás, a tiempos de Aupa Etxebeste” Ha sido para los directores Asier Altuna y Telmo Esnal, que protagonizaron uno de los hitos del cine en euskera.

Ayer, Asier Altuna, de plena actualidad, trajo al Zinemaldia el estreno de Karmele, y hoy, de nuevo mirando atrás junto con Esnal, ha celebrado "Aupa Etxebeste", de hace dos décadas. Se estrenó en este mismo festival, poniendo fin a una larga década sin euskera en la gran pantalla.

Tal y como han recordado los actores Iban Garate y Ramón Agirre, Aupa Etxebeste es una comedia que quedó clavada en el imaginario de todos los vascos. Después, juntos o por separado, Altuna y Esnal nos dejaron ficciones memorables y documentales que han sido escaparate de la cultura vasca.

Esnal y Altuna han compartido el premio con todo el equipo artístico que hizo Aupa Etxebeste" y no se han olvidado de quienes compartían su ilusión, aún antes. Hacían cortos, labor en la cual encontraron mucho apoyo en el programa Kimuak.

Para ambos es totalmente natural hacer películas en euskera. ¿Cómo no? El cine siempre lo han hecho en familia. Sin embargo, hubo un tiempo en el que producir en euskera era un sueño, y los premiados hicieron más grande la ventana por la que respira la lengua.