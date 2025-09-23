Reconocimiento al trabajo de Altuna y Esnal en la gran gala que sirve de homenaje a todo el cine vasco
Los directores de "Aupa Etxebeste" han recibido el premio Zinemira en la Gran Gala del Cine Vasco, que ha tenido momentos de reivindicación y emoción. La joven Sara Fantova se ha hecho con el premio EITB Egile Berriak.
El cine vasco ha disfrutado de su gran fiesta en el Festival de Cine de San Sebastián. Como todos los años, el audiovisual vasco ha tenido la oportunidad de celebrar el pasado y mirar hacia el futuro. En la fiesta que reúne a los más variados trabajadores de la industria, celebrada en el teatro Victoria Eugenia, este año todos ellos han tenido presente el genocidio que Israel está cometiendo a miles de kilómetros de Euskal Herria, en Palestina. Los profesionales del cine también han pedido que se acabe con la ocupación.
En el centro de la Gran Gala del Cine Vasco se encuentra el Premio Zinemira, que homenajea a un prestigioso nombre de nuestra industria. Este año ha servido para retroceder 20 años atrás, a tiempos de Aupa Etxebeste” Ha sido para los directores Asier Altuna y Telmo Esnal, que protagonizaron uno de los hitos del cine en euskera.
Ayer, Asier Altuna, de plena actualidad, trajo al Zinemaldia el estreno de Karmele, y hoy, de nuevo mirando atrás junto con Esnal, ha celebrado "Aupa Etxebeste", de hace dos décadas. Se estrenó en este mismo festival, poniendo fin a una larga década sin euskera en la gran pantalla.
Tal y como han recordado los actores Iban Garate y Ramón Agirre, Aupa Etxebeste es una comedia que quedó clavada en el imaginario de todos los vascos. Después, juntos o por separado, Altuna y Esnal nos dejaron ficciones memorables y documentales que han sido escaparate de la cultura vasca.
Esnal y Altuna han compartido el premio con todo el equipo artístico que hizo Aupa Etxebeste" y no se han olvidado de quienes compartían su ilusión, aún antes. Hacían cortos, labor en la cual encontraron mucho apoyo en el programa Kimuak.
Para ambos es totalmente natural hacer películas en euskera. ¿Cómo no? El cine siempre lo han hecho en familia. Sin embargo, hubo un tiempo en el que producir en euskera era un sueño, y los premiados hicieron más grande la ventana por la que respira la lengua.
El premio Egile Berriak que concede EITB ha sido para Sara Fantova. Su reciente estreno, Jone, batzuetan (además de en la sección Zinemira, también se exhibe en salas de todo el país) ha sido mérito suficiente para premiar a la joven bilbaína, de quien se vislumbra una mirada prometedora.
Unai Iparragirre, director de ETB, ha sido el encargado de entregar el premio a Fantova. Ha valorado el éxito de las producciones vascas, en un momento dulcísimo, y ha felicitado a todo el sector: "Sois embajadores de nuestro pueblo, de nuestras costumbres, de nuestra realidad y de nuestra lengua por el mundo".
La obra de Fantova ha profundizado en el edadismo y las relaciones familiares. Consciente de que en los inicios, y sobre todo a la hora de realizar una película, es necesaria "confianza y ayuda", ha agradecido a quienes le permiten andar el camino, desde la familia hasta el movimiento popular, como Bilboko Konpartsak.
Los presentadores de la gala, Sara Cózar y Joseba Apaolaza, han celebrado los datos que hacen histórico este Zinemaldia: un total de 38 producciones vascas; 25 en euskera, tres de ellas en la Sección Oficial (con la participación de EITB), y, por primera vez, una serie en euskera en la sección principal del festival: Zeru ahoak.
El premio SGAE al mejor guión del año ha recaído en Borja Cobeaga por "Los aitas". El donostiarra promete seguir escribiendo películas, pero asegura que no dejará de dirigir. Por su parte, el Premio EAB Bultzada ha sido para la actriz Miren Gaztañaga.
Alfonso Benegas ha entregado el premio EZAE a la película de mayor éxito de taquilla, Infiltrada" Su directora, Arantxa Etxebarria, ha dedicado el premio a los propios productores, que reciben un galardón que, en realidad, entrega el público en las salas.
El mundo del cine vasco también ha homenajeado a Aintzane Pérez de Palomar, productora de tantas películas. Compañeros le han decidado bellas palabras en su retiro.
Antes de repartir todos los premios y abrir paso a los homenajes, ZETAK ha dejado atónito al público. Esa ha sido la gran sorpresa de este año. Pello Reparaz y su equipo han hecho vibrar al mundo del cine con parte de su espectáculo mitológico.
