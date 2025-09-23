Euskal Zinemaren Gala
Altuna eta Esnalen lanari aitortza, euskal zinema osoa omendu duen gala handian

“Aupa Etxebeste” pelikulako zuzendariek Zinemira saria jaso dute aldarrikapena eta hunkitzeko momentuak izan dituen Euskal Zinemaren Gala Handian. EITB Egile Berriak saria Sara Fantovas zinegilearentzat izan da.
Mikel Dominguez | EITB

Azken eguneratzea

Bere festa handiaz gozatu du euskal zinemak Donostiako Zinemaldian. Urtero bezala, iragana ospatzeko eta etorkizunera begiratzeko parada hartu du euskal ikus-entzunezkoak. Gainera, industriako askotariko langileak biltzen dituen festan, Victoria Eugenia antzokian, aurten guztiek izan dute gogoan Euskal Herritik milaka kilometrora, Palestinan, Israel egiten ari den genozidioa. Hura salatu eta okupazioarekin bukatzeko eskatu dute zinema munduko profesionalek.

Euskal Zinemaren Galaren erdigunean gure industriaren izen entzutetsu bati ematen zaion ohorezko Zinemira saria egoten da. Aurten 20 urte atzera egiteko balio izan digu, euskal zinemaren mugarrietako bat jarri zuten Asier Altuna eta Telmo Esnal zuzendariek jaso baitute.

Atzo Altunak, aktualitate betean, Karmele lanaren estreinaldia ekarri du Zinemaldira, eta gaur, berriz protagonista atzera begira, orain dela bi hamarkadako Aupa Etxebeste ospatuta, Esnalekin batera. Zinemaldian bertan estreinatu zen, euskararik gabeko hamarkada luze bati bukaera emanez.

Iban Garate eta Ramon Agirre aktoreek gogorarazi duten moduan, euskaldun guztion imajinarioan iltzatuta geratu zen lana izan zen “Aupa Etxebeste” komedia. Ondoren, elkarrekin ala bakoitzak bere aldetik, fikzio gogoangarriak eta euskal kulturaren erakusleiho izan diren dokumentalak utzi zizkiguten.

Esnalek eta Altunak “Aupa Etxebeste” egin zuen talde artistiko guztiarekin konpartitu dute. Eta, are lehenago, “gazteak zireneko” garai horretan, ilusioa partekatzen zuten guztiei eskaini die saria. Laburrak egiten zituzten, eta horretan Kimuak programak izan duen garrantzia eskertu dute.

Bientzat pelikulak euskaraz egitea erabat naturala da. Nola ez? Zinema familia artean egin dute beti. Hala ere, garai batean euskaraz ekoiztea amets bat zen, eta Zinemira jaso dutenek leiho erraldoia ireki zioten hizkuntzarictoria Eugenia antzokian bilduta zeuden zinema munduari.

Duela 20 urte "Aupa Etxebeste" zuzendu zuten Asier Altunak eta Telmo Esnalek jaso dute 2025eko Zinemira saria

Euskarari bidea zabaldu zioten zuzendariek merezitako omenaldia jaso dute Euskal Zinemaren Galan, Donostiako Zinemaldiaren barruan. Pelikula horretako Iban Garate eta Ramon Agirre aktoreek eman diete saria.

EITBk ematen duen Egile Berriak saria Sara Fantovarentzat izan da. Berriki estreinatu duen Jone, batzuetan (Zinemira saileaz gain, Euskal Herriko aretoetan ere ikusgai dago) merezimendu nahikoa izan da gazte bilbotarrarentzat ibilbide esanguratsua izango duela aurreikusten denari aipamena egiteko.

Unai Iparragirre ETBko zuzendariak eman dio saria hasiberriari. Euskal eta euskarazko ekoizpenaren arrakasta baliotuta, sektore osoa zoriondu du: “Gure herria, gure ohiturak eta gure errealitatearen eta gure hizkuntzaren enbaxadoreak zarete munduan zehar”.

Edadismoaz eta familia harremanez sakondu du Fantovaren lanak. Bide berrien hastapenetan, eta batez ere pelikula bat egitean, “konfiantza eta laguntza” behar-beharrezkoa dela jakitun, bidea egiten ahalbidetzen diotenei eskerrak eman die, familiatik hasita eta Bilboko Konpartsak bezalako herri mugimendura arte.

Aurretik bide luzea duten egileak saritzen ditu EITBk urteko Euskal Zinemaren Galan, eta aurten bere lehen lana zine aretoetara ekarri duen zinegile bilbotarrarentzat izan da. "Konfiantza eta laguntza" emandako guztiei eskertu die.

Sara Cozarrek eta Joseba Apaolazak Zinemaldi hau historiko egiten duten hainbat datu izan dituzte gogoan, aste osoan zehar buruan izan ditugunak: guztira 38 euskal ekoizpen; 25, euskaraz, eta horietako hiru Sail Ofizialean (EITBren partaidetzarekin), eta lehendabiziko aldiz euskarazko telesail bat jaialdiko sail nagusian: Zeru ahoak.

Urteko gidoi onenaren SGAE saria Borja Cobeagak eskuratu du, “Los aitas” filmagatik. Donostiarrak pelikulak idazten jarraituko duela agindu du, baina ez dio utziko filmak zuzentzeari. Bestalde, EAB Bultzada Saria Miren Gaztañaga aktorearentzat izan da.

EZAE saria leihatilan arrakasta handiena izan duen pelikulari eman dio Alfonso Benegas presidenteak Infiltrada pelikulari. Arantxa Etxebarria zuzendariak ekoizleei eurei eskaini die saria, eta horietako ekoizleak bere gain hartu du berez publikoak, publiko zabal batek, eskaintzen duen errekonozimendua.

Hainbeste pelikularen ekoizpenean aritu den Aintzane Perez de Palomarri ere omenaldi ederra egin dio euskal zinemaren munduak. Ikus-entzunezko sektoreaz duen ezagutzaz lagunduta, bere erretiroa baliatuta hitz politak eskaini diote.

Sari guztiak banatu eta omenaldiei bidea ireki aurretik, publikoa zur eta lur utzi du ZETAK taldeak. Hori izan da aurtengo sorpresa handia. Pello Reparazek mitoen inguruko ikuskizuna ekarri dio Victoria Eugenia antzokian bilduta zeuden zinema munduari.

Sorpresa handia izan da Euskal Zinemaren Gala Handiaren hasiera. Joaldunek, Pello Reparazek eta Yune Nogeirasek Mitoaroa ikuskizunaren zatitxo bat ekarri dute Victoria Eugenia antzokira.

"Duela 20 urte sortu zen lantalde bati emango zaio Zinemira saria"
SAN SEBASTIÁN, 22/09/2025.- Cientos de cineastas, entre ellos directores y actores como Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Antonio de la Torre y Maribel Verdú, se han adherido a la manifestación en apoyo a Palestina y contra el "genocidio en Gaza" que tendrá lugar el miércoles en San Sebastián coincidiendo con el Festival de Cine. EFE/ Javier Etxezarreta
Zinemako profesionalek bat egin dute Gazako genozidioaren aurkako manifestazioarekin, Donostian

350etik gora aktorek (Itziar Atienza, kasu), zuzendarik, ekoizlek eta zinemagintzako hainbat langilek dei egin dute Israel Gazan egiten ari den genozidioaren kontrako manifestaziora joateko. Donostian egingo da, asteazkenean, eta 18:30ean abiatuko da, Victoria Eugenia antzokian, The Voice of Hind Rajab filmaren proiekzioa baliatuta. Israelek Gazan eraildako 6 urteko neskaren istorioa kontatzen du pelikulak.

