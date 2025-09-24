El mundo del cine se vuelca en San Sebastián contra el genocidio de Gaza
Colin Farrell saluda brevemente a sus fans a su llegada a San Sebastián
El actor irlandés acude a la cita donostiarra con una película que compite en Sección Oficial, "Ballad of a Small Player", dirigida por Edward Berger.
Los actores de "The Voice of Hind Rajab", emocionados y agradecidos por la respuesta de la sociedad donostiarra
Motaz Malhees y Saja Kilani, protagonistas de la película sobre la niña asesinada en Gaza, participarán en la manifestación contra el genocidio palestino tras la proyección.
Rebordinos hace balance del cine vasco y el festival: "Nunca hemos tenido una cinematografía tan potente"
José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián celebra que la buena salud del cine vasco "no es flor de un día", y está garantizada la presencia vasca en el cine mundial durante los próximos años. Desavela que cada vez más público acude al festival y da alguna pista sobre la película sorpresa.
¿Cuál es el origen de "Maspalomas"?
Los directores Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga nos hablan de la película que ha dejado boquiabierto al público del Festival de Cine de San Sebastián.
Ramón Barea recibe el premio Gure Zinema
El Premio Gure Zinema reconoce en su tercera edición la trayectoria de Ramón Barea, actor, director de cine, dramaturgo y director de teatro. El bilbaíno ha recibido emocionado el galardón en el Kursaal, en pleno Zinemaldia.
Mujeres del sector audiovisual alzan la voz contra las agresiones sexuales
Más de una veintena de mujeres del sector audiovisual han dado voz a casos reales de agresiones sexuales sufridas por mujeres del sector. Entre ellas, la Premio Donostia de este año Esther García. Denuncian que se dan en todas las áreas de la industria audiovisual.
'La voz de Hind Rajab' sobrecoge al Zinemaldia en su primera proyección
La película dirigida por Kaouther Ben Hania ha emocionado al público. Relata la llamada real a la Media Luna Roja de una niña de seis años que se encuentra atrapada en un coche bajo el fuego en Gaza.
Dos películas argentinas interesantes en el ecuador del festival
El crítico de ORAIN nos trae otras dos cintas de la Sección Oficial, ambas argentinas: "Belén", de Dolores Fonzi, y "Las corrientes", de Milagros Mumenthaler. Son historias de dos mujeres, pero que muestran dos realidades muy diferentes.
Reconocimiento al trabajo de Altuna y Esnal en la gran gala que sirve de homenaje a todo el cine vasco
Los directores de "Aupa Etxebeste" han recibido el premio Zinemira en la Gran Gala del Cine Vasco, que ha tenido momentos de reivindicación y emoción. La joven Sara Fantova se ha hecho con el premio EITB Egile Berriak.