Zinemaldia
El mundo del cine se vuelca en San Sebastián contra el genocidio de Gaza

Profesionales del cine y ciudadanía han aprovechado la proyección de “The Voice of Hind Rajab” para salir a la calle, desde el teatro Victoria Eugenia, en favor de Palestina. Los protagonistas de la película, que cuenta la historia de una niña asesinada en Gaza, han llevado la pancarta con el lema “Genozidioa STOP. Free Palestine”.
palestina manifestazioa donostia zinemaldia
Euskaraz irakurri: Zinemaren mundua, bat eginda Donostian Gazako genozidioaren kontra
author image

Mikel Dominguez | EITB

Última actualización

