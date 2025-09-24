Zinemaldia
Zinemaren mundua, bat eginda Donostian Gazako genozidioaren kontra

Zinemako profesionalek eta herritarrek "The Voice of Hind Rajab" filmaren proiekzioa aprobetxatu dute Victoria Eugenia antzokitik abiatuta Palestinaren alde agertzeko. Pelikulako protagonistek eraman dute pankarta, "Genozidioa STOP. Free Palestine" leloarekin.

Mikel Dominguez | EITB

"Belen" eta "Las Corrientes" filma argentinarren nondik norakoak aztertu ditu Mikel Zumetak

ORAINeko kritikariak Sail Ofizialeko beste bi zinta ekarri dizkigu, argentinarrak biak: "Belen" (Dolores Fonzi) eta "Las Corrientes" (Milagros Mumenthaler). Bi emakumeren istorioak dira, baina bi errealitate oso ezberdin erakusten dituztenak. Lehenengoari dagokionez, interesgarria izan arren, elementuak falta zaizkiola kritikatu du; bigarrenaren ildotik, harrera oso ona izan den arren, geruza eta mami askokoa dela uste du.
