La serie "Go!azen" estrena temporada ante miles de seguidores en el Zinemaldia

18:00 - 20:00
Actores de la serie "Go! azen". Foto: EiTB
Euskaraz irakurri: Milaka jarraitzaileren aurrean estreinatu da "Go!azen" telesailaren 12. denboraldia Zinemaldian
EITB

La serie de EITB ha iniciado con éxito el recorrido de la temporada número 12. Dentro de los actos del Zinemaldia, ha reunido a miles de personas en el primer preestreno realizado en el velódromo de Anoeta. El próximo viernes se realizará el segundo preestreno.

Festival de Cine de San Sebastián Cine

