Milaka jarraitzaileren aurrean estreinatu da "Go!azen" telesailaren 12. denboraldia Zinemaldian
Arrakastaz hasi du EITBko telesailak denboraldi berriaren ibilbidea. Zinemaldiaren barruan, Anoetako belodromoan egin da lehen aurrestreinaldia. Aurten, gainera, bigarren pase bat ere izango da hurrengo ostiralean.
Jendetza batu da Donostian Palestinaren alde, zinema munduak bultzatutako manifestazioan
Euskal Herriko komunitate palestinarrak deituta eta zinemako profesionalek babestuta, milaka herritarrek manifestazioa egin dute Donostian, Israel Gazan egiten ari den genozidioa salatzeko. Bertan izan da "The Voice of Hind Rajab" pelikulako lantaldea.
Victoria Eugenia Antzokiak txalo artean hartu ditu "The Voice of Hind Rajab" filmeko protagonistak, Gazako genozidioaren aurkako manifestazioaren atarian
"The Voice of Hind Rajab" filma proiektatu dute Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, eta bertaratutakoek zazpi minutuko txalo zaparrada eskaini diete haren protagonistei, Palestinaren aldeko adierazpenen artean. Filmak sei urteko neskato baten istorioa kontatzen du. Neskato horrek laguntza eskatu zuen, Israelgo armadak erasotako ibilgailu batean harrapatuta geratu ondoren. Motaz Malhees eta Saja Kilani aktoreak, hunkituta, kalera atera dira, Gazako genozidioaren aurkako manifestazioa hastear zegoela, eta eskainitako elkartasun keinuak eskertu dituzte.
Zinemaren mundua, bat eginda Donostian Gazako genozidioaren kontra
Zinemako profesionalek eta herritarrek "The Voice of Hind Rajab" filmaren proiekzioa aprobetxatu dute Victoria Eugenia antzokitik abiatuta Palestinaren alde agertzeko. Pelikulako protagonistek eraman dute pankarta, Genozidioa STOP. Free Palestine leloarekin.
Colin Farrellek denbora laburra eskaini die jarraitzaileei Donostiara iristean
Aktore irlandarrak Sail Ofizialeko pelikula batekin heldu da Zinemaldira: Edward Bergerrek zuzendutako "Ballad of a Small Player".
"The Voice of Hind Rajab" filmeko aktoreak, hunkituta eta eskertuta Donostiako gizartearen erantzunarekin
Motaz Malheesek eta Saja Kilanik, Gazako neskatoari buruzko pelikulako protagonistek, Palestinako genozidioaren kontrako manifestazioan parte hartuko dute, proiekzioaren ostean.
Rebordinosek euskal zinemaren eta jaialdiaren balantzea egin du: "Inoiz ez dugu hain zinematografia ona izan"
Jose Luis Rebordinos Donostia Zinemaldiko zuzendaria pozik dago euskal zinemaren osasun onagatik, ez baita egun bateko kontua, eta azpimarratu du bermatuta dagoela datozen urteetan euskal ikus-entzunezkoak munduko zineman presentzia izango duela.
Nondik dator “Maspalomas” filma?
Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga zuzendariek Donostiako Zinemaldiko publikoa aho bete hortz utzi duen filmaz hitz egin digute. Irailaren 26an iritsiko da zinema aretoetara Moriarti hirukotearen azken filma.
Ramon Bareak Gure Zinema saria jaso du
Gure Zinema sariak Ramón Barea aktore, zinema zuzendari, antzerkigile eta antzerki zuzendariaren ibilbidea goraipatu du hirugarren edizioan. Bilbotarrak hunkituta jaso du saria Kursaalen, Zinemaldian.
Ikus-entzunezko sektoreko emakumeek ahotsa altxatu dute "isiltasun-harresia" salatzeko
Ikus-entzunezko sektoreko hogei emakumek baino gehiagok eman diete ahotsa sektoreko emakumeek jasandako sexu-eraso kasuei. Horien artean, aurtengo Donostia Saria, Esther García. Ikus-entzunezko industriaren arlo guztietan gertatzen direla adierazi dute.