Milaka jarraitzaileren aurrean estreinatu da "Go!azen" telesailaren 12. denboraldia Zinemaldian

18:00 - 20:00
"Go!azen" telesaileko aktoreak. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Arrakastaz hasi du EITBko telesailak denboraldi berriaren ibilbidea. Zinemaldiaren barruan, Anoetako belodromoan egin da lehen aurrestreinaldia. Aurten, gainera, bigarren pase bat ere izango da hurrengo ostiralean. 

SAN SEBASTIÁN, 24/09/2025.- El director y la actriz palestinos Motaz Malhees (c-i) y Saja Kilani (c-d), este miércoles durante la concentración propalestina en el 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián.- EFE/ Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Victoria Eugenia Antzokiak txalo artean hartu ditu "The Voice of Hind Rajab" filmeko protagonistak, Gazako genozidioaren aurkako manifestazioaren atarian

"The Voice of Hind Rajab" filma proiektatu dute Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, eta bertaratutakoek zazpi minutuko txalo zaparrada eskaini diete haren protagonistei, Palestinaren aldeko adierazpenen artean. Filmak sei urteko neskato baten istorioa kontatzen du. Neskato horrek laguntza eskatu zuen, Israelgo armadak erasotako ibilgailu batean harrapatuta geratu ondoren. Motaz Malhees eta Saja Kilani aktoreak, hunkituta, kalera atera dira, Gazako genozidioaren aurkako manifestazioa hastear zegoela, eta eskainitako elkartasun keinuak eskertu dituzte.

