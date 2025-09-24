Zinemaldia
Colin Farrell saluda brevemente a sus fans a su llegada a San Sebastián

SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 24/09/2025.- El actor irlandés Colin Farrell, posa este miércoles a su llegada a la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bideoa: Colin Farrellek bere jarraitzaileak agurtu ditu Donostiara iristean

El actor irlandés acude a la cita donostiarra con una película que compite en Sección Oficial, "Ballad of a Small Player", dirigida por Edward Berger.

Cine Donostia-San Sebastián Festival de Cine de San Sebastián

