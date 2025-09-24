Zinemaldia
Colin Farrellek denbora laburra eskaini die jarraitzaileei Donostiara iristean

SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 24/09/2025.- El actor irlandés Colin Farrell, posa este miércoles a su llegada a la 73 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Juan Herrero
Aktore irlandarrak Sail Ofizialeko pelikula batekin heldu da Zinemaldira: Edward Bergerrek zuzendutako "Ballad of a Small Player".

Zinema Donostia Zinemaldia

"Belen" eta "Las Corrientes" filma argentinarren nondik norakoak aztertu ditu Mikel Zumetak

ORAINeko kritikariak Sail Ofizialeko beste bi zinta ekarri dizkigu, argentinarrak biak: "Belen" (Dolores Fonzi) eta "Las Corrientes" (Milagros Mumenthaler). Bi emakumeren istorioak dira, baina bi errealitate oso ezberdin erakusten dituztenak. Lehenengoari dagokionez, interesgarria izan arren, elementuak falta zaizkiola kritikatu du; bigarrenaren ildotik, harrera oso ona izan den arren, geruza eta mami askokoa dela uste du.
