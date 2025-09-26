Zinemaldia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Jennifer Lawrence, Premio Donostia: "Quizás todos estemos más conectados de lo que parece"

SAN SEBASTIÁN, 26/09/2025.- La actriz Jennifer Lawrence recoge el Premio Donostia este viernes en el 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Bideoa: Jennifer Lawrence, Donostia Saria: "Agian denok dirudiena baino konektatuago gaude"

Última actualización

La actriz estadounidense, la más joven premiada con el galardón honorífico del Festival de San Sebastián, se ha mostrado muy hornada de recibir un premio que también tienen Meryl Streep, Pedro Almodóvar y Lauren Bacall, que le han inspirado "personalmente". Este ha sido su discurso, en inglés, tras recibir la farola de manos de J. A. Bayona, director y presidente del Jurado Oficial.

Cine Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián

Más noticias sobre cine

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Patxi Bisquert: "Es una pena que Pello Mari Otaño habite el agujero del olvido"

El actor, director y productor zizurkildarra ha realizado una película biográfica sobre el bertsolari y escritor Pello Mari Otaño. Joseba Usabiaga interpreta al poeta que viajó entre Argentina y Euskal Herria, y el estreno internacional de la película se celebrará hoy, a las 19:00 horas, en el Festival de Cine de San Sebastián.  El periodista Joseba Elorza ha entrevistado a Bisquert en "Egun on".  Entrevista en euskera. 

Cargar más