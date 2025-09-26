Zinemaldia
Jennifer Lawrence, Donostia Saria: "Agian denok dirudiena baino konektatuago gaude"

SAN SEBASTIÁN, 26/09/2025.- La actriz Jennifer Lawrence recoge el Premio Donostia este viernes en el 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Aktore estatubatuarra, Donostia Zinemaldiaren ohorezko saria jaso duen gazteena, oso pozik agertu da Meryl Streepek, Pedro Almodovarrek eta Lauren Bacallek ere osatzen duten zerrendara batzeagatik, "pertsonalki" inspiratu dutelako. Hona hemen bere hitzaldia, ingelesez, saria J. A. Bayona zuzendari eta Epaimahai Ofizialeko presidentearen eskutik jaso ondoren.

