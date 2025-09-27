ZINEMALDIA
EITB entrevista a Jennifer Lawrence, premio Donostia en el Festival de San Sebastián

Euskaraz irakurri: EITBk Jennifer Lawrence elkarrizketatu du, Zinemaldiko Donostia Saria
La joven actriz presenta en San Sebastián la película Die, my love; sobre una madre que sufre un estrés posparto. Destaca que su directora, Lynne Ramsay, "es una de las más grandes de nuestro tiempo. Su poesía y su cinematografía merecen ser vistas". No ha podido salir por el centro de la ciudad, pero se ha mostrado con ganas.

SAN SEBASTIÁN, 26/09/2025.- La actriz Jennifer Lawrence recoge el Premio Donostia este viernes en el 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
Jennifer Lawrence, Premio Donostia: "Quizás todos estemos más conectados de lo que parece"

La actriz estadounidense, la más joven premiada con el galardón honorífico del Festival de San Sebastián, se ha mostrado muy hornada de recibir un premio que también tienen Meryl Streep, Pedro Almodóvar y Lauren Bacall, que le han inspirado "personalmente". Este ha sido su discurso, en inglés, tras recibir la farola de manos de J. A. Bayona, director y presidente del Jurado Oficial.
