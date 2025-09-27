ZINEMALDIA
EITBk Jennifer Lawrence elkarrizketatu du, Zinemaldiko Donostia Saria irabazi ondoren

EITB entrevista a Jennifer Lawrence, premio Donostia en el Festival de San Sebastián
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Aktore gazteak Die, My Love filma aurkeztu du Donostian, erditze osteko estresa duen ama bati buruzkoa. "Lynne Ramsay zuzendaria gure garaiko handienetakoa da. Bere poesiak eta zinemagintzak ikustea merezi dute", esan du. Oraindik ezin izan du hiriaren erdigunetik irten, baina prest agertu da.

Kultura Zinema Zinemaldia Euskal Autonomia Erkidegoa Gipuzkoa

