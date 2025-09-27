La película ‘La voz de Hind Rajab’, ganadora del Premio del Público

La voz de Hind Rajab ha sido la ganadora del Premio Público-Ciudad de Donostia en la 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián.

El filme de la directora tunecina Kaouther Ben Hania ha obtenido una puntuación de 9,52 puntos sobre 10 en unas votaciones con calificaciones muy altas.

La voz de Hind Rajab recrea las conversaciones reales de una niña de 6 años con voluntarios de la Media Luna Roja, que intentaban salvarle la vida mientras ella permanecía en un coche con los cadáveres de sus familiares.

En la sección Perlak se muestran trabajos destacados en otros festivales. En ella, otras quince películas competían por este galardón.

El Premio Público-Ciudad de Donostia premia a la película que mejor refleja los valores de sostenibilidad y solidaridad en Naciones Unidas y en el País Vasco.