La película ‘La voz de Hind Rajab’, ganadora del Premio del Público

La directora tunecina Kaouther Ben Hania ha recibido el galardón que premia la sostenibilidad y la solidaridad en el Festival de Cine de San Sebastián.
(Foto de ARCHIVO) Parte del equipo de la película 'La voz de Hind' durante una manifestación contra el genocidio en Gaza, a 24 de septiembre de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España). La marcha convocada por la comunidad palestina del País Vasco ha partido desde la plaza Okendo tras la proyección de la película ‘The voice of Hind Rajab’ en el Festival de San Sebastián, contra la ocupación y el genocidio en Gaza, con el objetivo de denunciar el asesinato de la población, en especial de los niños y niñas. En ella participan personas pertenecientes al mundo del cine. Arnaitz Rubio / Europa Press 24 SEPTIEMBRE 2025;MANI;PROTESTA;ISRAEL;GAZA;GENOCIDIO;PALESTINA;EUSKADI; 24/9/2025
Parte del equipo de la película 'La voz de Hind' durante la manifestación contra el genocidio en Gaza en el Festival de Cine de San Sebastián. Foto: Europa Press.
Agencias | EITB

La voz de Hind Rajab ha sido la ganadora del Premio Público-Ciudad de Donostia en la 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián.

El filme de la directora tunecina Kaouther Ben Hania ha obtenido una puntuación de 9,52 puntos sobre 10 en unas votaciones con calificaciones muy altas.

La voz de Hind Rajab recrea las conversaciones reales de una niña de 6 años con voluntarios de la Media Luna Roja, que intentaban salvarle la vida mientras ella permanecía en un coche con los cadáveres de sus familiares.

En la sección Perlak se muestran trabajos destacados en otros festivales. En ella, otras quince películas competían por este galardón.

El Premio Público-Ciudad de Donostia premia a la película que mejor refleja los valores de sostenibilidad y solidaridad en Naciones Unidas y en el País Vasco.

