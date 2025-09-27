La película ‘La voz de Hind Rajab’, ganadora del Premio del Público
La voz de Hind Rajab ha sido la ganadora del Premio Público-Ciudad de Donostia en la 73ª edición del Festival de Cine de San Sebastián.
El filme de la directora tunecina Kaouther Ben Hania ha obtenido una puntuación de 9,52 puntos sobre 10 en unas votaciones con calificaciones muy altas.
La voz de Hind Rajab recrea las conversaciones reales de una niña de 6 años con voluntarios de la Media Luna Roja, que intentaban salvarle la vida mientras ella permanecía en un coche con los cadáveres de sus familiares.
En la sección Perlak se muestran trabajos destacados en otros festivales. En ella, otras quince películas competían por este galardón.
El Premio Público-Ciudad de Donostia premia a la película que mejor refleja los valores de sostenibilidad y solidaridad en Naciones Unidas y en el País Vasco.
EITB entrevista a Jennifer Lawrence, premio Donostia en el Festival de San Sebastián
La joven actriz presenta en San Sebastián la película Die, my love; sobre una madre que sufre un estrés posparto. Destaca que su directora, Lynne Ramsay, "es una de las más grandes de nuestro tiempo. Su poesía y su cinematografía merecen ser vistas". No ha podido salir por el centro de la ciudad, pero se ha mostrado con ganas.
'Los Domingos', de la bizkaitarra Alauda Ruiz de Azua, recibe el premio Feroz
La directora de Barakaldo ha destacado "la complejidad" de la película y su agradecimiento por el premio.
¿A quién darías la Concha de Oro?
Hemos pedido al equipo que ha estado trabajando con toda la información del Festival de San Sebastián que entreguen un premio principal. Más allá de la tradicional quiniela, ¿a quién entregar la Concha de Oro?
Mikel Zumeta destaca el tono y la estética de la serie "Zeru Ahoak"
El crítico de cine de ORAIN recomienda especialmente la serie de EITB, presentada en la Sección Oficial, y también comenta otra serie sobre el golpe de Estado de Tejero, "Anatomía de un instante", y la cinta que ha traído el Premio Donostia Jennifer Lawrence,"Die My Love".
'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, gana el Premio Sebastiane que otorga Gehitu
El jurado de este premio ha considerado que la película "obliga a mirar a los ojos a una generación condenada a la invisibilidad"
¿Qué le ha parecido al público la nueva serie ‘Zeru ahoak’?
Potente, tensa, buena… son algunos de los adjetivos que han utilizado las personas que han salido del estreno de la serie del cineasta Koldo Almandoz, proyectada este viernes en el Zinemaldia, en su Sección Oficial.
Jennifer Lawrence, Premio Donostia: "Quizás todos estemos más conectados de lo que parece"
La actriz estadounidense, la más joven premiada con el galardón honorífico del Festival de San Sebastián, se ha mostrado muy hornada de recibir un premio que también tienen Meryl Streep, Pedro Almodóvar y Lauren Bacall, que le han inspirado "personalmente". Este ha sido su discurso, en inglés, tras recibir la farola de manos de J. A. Bayona, director y presidente del Jurado Oficial.
Lawrence: "Están atacando la libertad de expresión en EEUU"
Jennifer Lawrence (Premio Donostia de esta edición), preguntada por la situación en su país, ha destacado que todos merecemos "empatía y libertad", y ha aplaudido a festivales como el de San Sebastián.
"'Zeru ahoak' es más compleja que 'Hondar ahoak'"
El cineasta Koldo Almandoz ha presentado hoy en el Zinemaldia la serie "Zeru ahoak", proyectada en su Sección Oficial. Se estrena el domingo en ETB1 y en la plataforma PRIMERAN, a las 22:00 horas.