"The voice of Hind Rajab" filmak irabazi du Publikoaren Saria

Kaouther Ben Hania zuzendari tunisiarrak jaso du jasangarritasuna eta elkartasuna saritzen dituen saria Donostiako Zinemaldian.

"The voice of Hind Rajab" filmeko lantaldearen zati bat Donostiako Zinemaldian, Gazan, genozidioaren aurkako manifestazioan. Argazkia: Europa Press.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

The voice of Hind Rajab filmak irabazi du Donostia Hiria Publikoaren Saria Donostiako Zinemaldiaren 73. edizioan.

Kaouther Ben Hania zuzendari tunisiarraren filmak 9,52 puntuazioa lortu du 10etik, oso kalifikazio altuko bozketan.

The voice of Hind Rajab filmak birsortzen ditu 6 urteko neskato batek Ilargi Gorriko boluntarioekin izandako elkarrizketak. Boluntarioek bizitza salbatu nahi zioten, bera auto batean familiaren gorpuekin zegoen bitartean.

Perlak sailaren barruan, beste jaialdi batzuetan egindako lan aipagarrienak erakusten dira. Horretan, beste hamabost filma izan dira sariaren lehian.

Donostia Hiria Publikoaren Sariak saritzen du Nazio Batuetako eta Euskadiko jasangarritasun- eta elkartasun-balioak hobekien islatzen dituen filma.

'Hind Rajaben ahotsa' Zinemaldiaren lehen emanaldian
