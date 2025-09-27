¿A quién darías la Concha de Oro?
Hemos pedido al equipo que ha estado trabajando con toda la información del Festival de San Sebastián que entreguen un premio principal. Más allá de la tradicional quiniela, ¿a quién entregar la Concha de Oro?
Mikel Zumeta destaca el tono y la estética de la serie "Zeru Ahoak"
El crítico de cine de ORAIN recomienda especialmente la serie de EITB, presentada en la Sección Oficial, y también comenta otra serie sobre el golpe de Estado de Tejero, "Anatomía de un instante", y la cinta que ha traído el Premio Donostia Jennifer Lawrence,"Die My Love".
'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, gana el Premio Sebastiane que otorga Gehitu
El jurado de este premio ha considerado que la película "obliga a mirar a los ojos a una generación condenada a la invisibilidad"
¿Qué le ha parecido al público la nueva serie ‘Zeru ahoak’?
Potente, tensa, buena… son algunos de los adjetivos que han utilizado las personas que han salido del estreno de la serie del cineasta Koldo Almandoz, proyectada este viernes en el Zinemaldia, en su Sección Oficial.
Jennifer Lawrence, Premio Donostia: "Quizás todos estemos más conectados de lo que parece"
La actriz estadounidense, la más joven premiada con el galardón honorífico del Festival de San Sebastián, se ha mostrado muy hornada de recibir un premio que también tienen Meryl Streep, Pedro Almodóvar y Lauren Bacall, que le han inspirado "personalmente". Este ha sido su discurso, en inglés, tras recibir la farola de manos de J. A. Bayona, director y presidente del Jurado Oficial.
Lawrence: "Están atacando la libertad de expresión en EEUU"
Jennifer Lawrence (Premio Donostia de esta edición), preguntada por la situación en su país, ha destacado que todos merecemos "empatía y libertad", y ha aplaudido a festivales como el de San Sebastián.
"'Zeru ahoak' es más compleja que 'Hondar ahoak'"
El cineasta Koldo Almandoz ha presentado hoy en el Zinemaldia la serie "Zeru ahoak", proyectada en su Sección Oficial. Se estrena el domingo en ETB1 y en la plataforma PRIMERAN, a las 22:00 horas.
Jennifer Lawrence irradia una gran sonrisa en San Sebastián, antes de recibir el premio Donostia
La joven actriz, considerada una de las intérpretes más influyentes, recibirá este viernes el premio Donostia del Festival de San Sebastián 2025. Lawrence ha saludado con una gran sonrisa a los seguidores que se han acercado a verla en persona.
"Ballad of a Small Player" e "Historias del buen valle", las últimas de la Sección Oficial
La ficción de Edward Berger y el documental de José Luis Guerin son las últimas películas presentadas en competición en el Zinemaldia, y son las últimas que analiza el crítico Mikel Zumeta.
La trágica historia de la niña gazatí Hind Rajab recibe el premio Agenda 2030
El Gobierno Vasco premia a la película que mejor refleja los valores de sostenibilidad, diversidad y solidaridad. Los actores de "The Voice of Hind Rajab" han pedido que la voz del público de Euskal Herria se vuelva un eco de la de los niños palestinos