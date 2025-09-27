Zinemaldia
¿A quién darías la Concha de Oro?

18:00 - 20:00
Hemos pedido al equipo que ha estado trabajando con toda la información del Festival de San Sebastián que entreguen un premio principal. Más allá de la tradicional quiniela, ¿a quién entregar la Concha de Oro?

Cine Festival de Cine de San Sebastián Donostia-San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 26/09/2025.- La actriz Jennifer Lawrence recoge el Premio Donostia este viernes en el 73 Festival Internacional de Cine de San Sebastián. EFE/Javier Etxezarreta
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Jennifer Lawrence, Premio Donostia: "Quizás todos estemos más conectados de lo que parece"

La actriz estadounidense, la más joven premiada con el galardón honorífico del Festival de San Sebastián, se ha mostrado muy hornada de recibir un premio que también tienen Meryl Streep, Pedro Almodóvar y Lauren Bacall, que le han inspirado "personalmente". Este ha sido su discurso, en inglés, tras recibir la farola de manos de J. A. Bayona, director y presidente del Jurado Oficial.
