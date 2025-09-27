Nori emango zenioke zure Urrezko Maskorra?
Donostiako Zinemaldia osoan zehar jaialdian lanean aritu diren lankideei eskatu diegu sari nagusi bat banatu dezatela. Ohiko kinielatik haratago, nori eman Urrezko Maskorra?
Albiste gehiago zinema
"Zeru ahoak" telesailaren tonua eta estetika goraipatu ditu Mikel Zumetak
ORAINeko zinema kritikariak bereziki gomendatu du EITBren telesaila, Sail Ofizialean aurkeztua. Gainera, Tejeroren estatu-kolpeari buruzko "Anatomía de un instante" telesaila eta Donostia Saria irabazi duen Jennifer Lawrencek ekarritako "Die My Love".
Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregiren 'Maspalomas' filmak jaso du Gehituk emandako Sebastiane Saria
Epaimahaiaren ustez, filmak "ikusezintasunera kondenatuta egon den belaunaldi bai begietara begiratzera behartzen du"
Zer iruditu zaio publikoari ‘Zeru ahoak’ telesail berria?
Zinemaldiko Sail Ofizialean proiektatutako Koldo Almandoz zinemagilearen telesailaren maila handia azpimarratu dute estreinalditik atera diren ikus-entzuleek.
Jennifer Lawrence, Donostia Saria: "Agian denok dirudiena baino konektatuago gaude"
Aktore estatubatuarra, Donostia Zinemaldiaren ohorezko saria jaso duen gazteena, oso pozik agertu da Meryl Streepek, Pedro Almodovarrek eta Lauren Bacallek ere osatzen duten zerrendara batzeagatik, "pertsonalki" inspiratu dutelako. Hona hemen bere hitzaldia, ingelesez, saria J. A. Bayona zuzendari eta Epaimahai Ofizialeko presidentearen eskutik jaso ondoren.
Lawrence: "Adierazpen askatasunari erasotzen ari zaizkio AEBn"
2025eko Donostia Saria jasoko duen aktoreak, bere herrialdeko egoerari buruz galdetuta, denok "enpatia eta askatasuna" merezi ditugula esan du, eta Zinemaldia bezalako jaialdiak txalotu ditu.
"'Hondar ahoak' baino konplexuagoa da 'Zeru ahoak'"
Koldo Almandoz zuzendariak "Zeru ahoak" seriea aurkeztu du gaur Donostiako Zinemaldian, bertako Sail Ofizialean proiektatu eta gero. "Hondar ahoak" aurreko lana baino konplexuagoa dela azaldu digute Almandozek eta Nagore Aranburu protagonistak. Igandean estreinatuko dute ETB1en eta PRIMERAN plataforman, 22:00etan.
Jennifer Lawrence irribarretsu iritsi da Donostiara, Zinemaldiko Donostia Saria jasotzeko prest
2025eko Zinemaldian, Donostia Saria jasoko du ostiral honetan aktore gazteak. Lawrencek irribarre handiz agurtu ditu bera ikustera joan diren jarraitzaileak.
"Ballad of a Small Player" eta "Historias del buen valle", Sail Ofizialeko azkenak
Edward Bergerren fikzioa eta Jose Luis Guerinen dokumentala Zinemaldiko lehian aurkeztu diren azken pelikulak dira, eta horiek dira Mikel Zumeta kritikariak aztertu dituen azkenak.
Hind Rajab neskato gazatarraren istorioari eman diote Agenda 2030 saria
Jasangarritasun, aniztasun eta elkartasunaren balioak ondoen islatzen dituen filma aitortu du Eusko Jaurlaritzak. Euskal Herriko publikoaren ahotsa Palestinako umeentzat oihartzun bihurtu nahi dute aktoreek.