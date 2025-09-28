Hoy es noticia
Alauda Ruiz de Azua: "Lo sucedido en San Sebastián es el principio del viaje"

Entrevista a Alauda Ruiz de Azua después de conseguir la Concha de Oro del 73º Festival de Cine de San Sebastián.
18:00 - 20:00
Alauda Ruiz de Azua, ganadora de la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Alauda Ruiz de Azua: "Donostian gertatutakoa bidaiaren hasiera da"
author image

EITB

Última actualización

Alauda Ruiz de Azua y su película "Los Domingos" han sido las ganadoras de la Concha de Oro del 73º Festival de Cine de San Sebastián. La directora ha dicho estar viviendo "un sueño", aunque asegura que todavía habrá que esperar a ver como recibe el público la película en las salas.

"Los domingos" se lleva la gloria al ganar la Concha de Oro
Cine Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián Donostia-San Sebastián Festival de Cine de San Sebastián Gipuzkoa

Jose Ramon Soroiz Zilarrezko Maskorra
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

José Ramón Soroiz gana la Concha de Plata a la mejor interpretación, ex aequo con la actriz china Zhao Xiaohong

El actor vasco José Ramón Soroiz, por su papel de un hombre mayor que debe volver al armario en 'Maspalomas', y la china Zhao Xiaohong, por el drama autobiográfico 'Her heart beats in its cage', han obtenido ex aequo la Concha de Plata a la mejor interpretación en el Festival de San Sebastián. Soroiz ha agradecido a los directores del film, a su familia y a su pueblo, Legorreta, el creer en él.

"Aro berria" IRati Gorostidi
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

"Aro berria", de Irati Gorostidi, recibe una mención especial del jurado en la sección New Directors

"Aro berria" cuenta esta historia: Donostia, 1978. Los trabajadores de la fábrica de contadores de agua se reúnen en asamblea para debatir una huelga que finalmente no prospera. Decepcionados, los más inconformistas dirigen sus aspiraciones de transformación radical hacia ámbitos más íntimos. Algunos abandonan la fábrica y se integran en una comunidad aislada en las montañas, donde decenas de jóvenes emprenden una intensa búsqueda a través de experiencias catárticas compartidas.

