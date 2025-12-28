ÓBITO
Muere la actriz francesa Brigitte Bardot a los 91 años

La actriz y cantante, fue icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960.
Vienna (Austria), 28/12/2025.- Former French actress and animal rights campaigner Brigitte Bardot (R) and her husband, French lawyer Bernard Ormale, pose for photographers during their carriage tour through Vienna, Austria, 26 May 2002 (reissued 28 December 2025). French film legend and animal rights activist Brigitte Bardot has died aged 91, her foundation announced on 28 December 2025. (Francia, Viena) EFE/EPA/HERBERT P. OCZERET AUSTRIA OUT
Bardot, en una imagen de archivo. Foto: EITB
La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, ha informado este domingo su fundación en un comunicado.

La protagonista de Y Dios creó a la mujer (1956), La verdad (1960) y El desprecio (1963) era una de las últimas grandes leyendas del cine francés todavía en vida, tras la muerte de Alain Delon, fallecido en 2024 a los 88 años.

Junto a su corta pero vertiginosa carrera en la gran pantalla, Brigitte Bardot, conocida por las siglas BB, tuvo también una exitosa y más larga carrera en la música.

Quedó para los anales el single J'ai t'aime... moi, non plus, grabado originalmente en 1967 con su antiguo amante y 'enfant terrible' de 'la chanson française' Serge Gainsbourg.

Tras el cine, la célebre actriz inició una segunda vida en su activismo en favor de la protección de los animales. Sus fotos en Canadá denunciando la caza de focas en los años 1970 son todavía célebres. Su fundación también protagonizó otra denuncia en Euskal Herria, cuando el pelotari Bixente Larralde fue protagonista de un vídeo en el que se le veía arrancando la cabeza de un gallo con los dientes.

Sin embargo, Bardot también se destacó públicamente por su apoyo a postulados reaccionarios y xenófobos y se mostró cercana a Jean-Marie Le Pen y a su hija, la hoy líder de la ultraderecha Marine Le Pen.

También creó la polémica entre el movimiento feminista por su visión de las relaciones entre el hombre y la mujer.

La intérprete llevaba un tiempo recluida en sus dos propiedades del balneario de Saint-Tropez, con serias dificultades para andar y lejos de la vida pública.

