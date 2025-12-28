Brigitte Bardot aktore frantziarra hil da, 91 urte zituela
Aktore eta abeslaria Frantziako zinemaren ikonoa eta 1950eko eta 1960ko hamarkadetako ikur erotikoa izan zen.
Brigitte Bardot aktore eta abeslaria, zinema frantsesaren ikonoa eta 1950eko eta 1960ko hamarkadetako ikur erotikoa, hil da, 91 urte zituela, bere fundazioak igande honetan ohar baten bidez jakinarazi duenez.
Et Dieu… créa la femme (1956), La Vérité' (1960) eta Le Mépris (1963) filmetako protagonista Frantziako zinemako azken izar handietako bat zen, Alain Delon 2024an hil ondoren.
Pantaila handiko bere ibilbide labur baina arrakastatsuarekin batera, Brigitte Bardotek ibilbide luze bezain entzutetsua izan zuen musikan.
J' ai t 'aime... moi, non plus singleak, 1967an Serge Gainsbourg bere maitale ohi eta chanson française generoaren enfant terriblearekin grabatutakoak, ospe handia eman zion.
Zinema eta musika munduan aritzeaz gain, animaliak babestearen aldeko aktibista gisa ere egin zen famatu. 1970eko hamarkadan foken ehiza salatzen Kanadan ateratako argazkiak ospetsu bihurtu ziren. Horrez gain, ezin ahaztu Euskal Herrian bere fundazioak Bixente Larralde pilotaria salatu zuela oilar bati hortzekin burua kentzeagatik.
Azkenaldian, berriz, Bardotek publikoki defendatu ditu joera erreakzionario eta xenofoboak, eta Jean-Marie Le Penen eta haren alaba Marine Le Pen eskuin-muturreko politikarien gertuko agertu da.
Mugimendu feministarekin ere izan zuen ika-mika, gizonen eta emakumeen arteko harremanei buruz zuen ikuspegiarengatik.
Aktoreak denbora zeraman Saint-Tropezko bere etxean sartuta, oinez egiteko zailtasun handiak zituela eta bizitza publikotik urrun.
Zure interesekoa izan daiteke
“Salitre” Nagore Aranburu protagonista duen pelikula filmatzen bukatu dute
Norma Vila bilbotarraren lehen film luzea “ama-alaba batzuen arteko harremanaren kontakizun makurra da, drama intimoaren eta beldur psikologiko eta fisikoaren artean mugitzen dena”.
Honelakoa da "Aro berria", zinemetan ikusgai den Irati Gorostidiren filma
Aro berria EITBren parte-hartzea duen filma bigarren astea egiten ari da zinema aretoetan; Irati Gorostidiren filma Gasteizen, Bilbon, Bermeon, Galdakaon, Donostian, Errenterian, Irunen, Altsasun eta Iruñean dago ikusgai. Donostiako Zinemaldiko New Directors sailean aipamen berezia jaso zuen filmaren sekuentzia bat aurreratzen dizugu Orainen, primizian.
EZAEk Zinemaren Euskal Festa ospatuko du larunbat honetan
Ekimenak publikoarekin loturak indartzea eta zinema-aretoen balio kulturalaren aitortza bultzatzea du helburu. Sarrera guztiak 3 euroko prezio sinbolikoan eskainiko dira.
Ikusi primizian "El mal" Bajo Ulloaren film berriaren trailerra
EITBren parte hartzea duen filmean, inoizko hiltzaile handienari buruzko liburu bat idazteko proposamena jasoko duen kazetari baten istorioa kontatzen du Juanma Bajo Ulloa zinemagile gasteiztarrak.
Odola! Odol gehiago!
Telebista-emankizun batentzako kamerak har dezaken horretatik harago doaz beti Albert Serraren eta Imanol Rayoren objektiboak, errealitateak ezkutatzen duen ‘egia’ horren bila. Eta ez egia biribila, osoa, aldaezina den hori, baizik eta gauzen, gizakion, bizidunen, momentuen esentzia dardartia gordetzen duena.
Oscarren banaketa ekitaldia Youtuben ikusi ahal izango da 2029tik aurrera
Hollywoodeko Akademiaren eta bideo plataformaren arteko akordioa 2033ra artekoa da gutxienez.
"Las hijas" filmaren grabaketan izan gara, Urduñan
Urduñan (Bizkaia), Las hijas filmatzen ari dira, EITBk parte hartzen duen pelikula. Emakumeak protagonista dituen thriller psikologikoa da eta hausnarketa sakona egitera gonbidatuko gaitu. Bost aste daramatzate grabazioak egiten, eta filmaketaren azken egunetan daude; beraz, laster ikusiko dugu pantaila handian.
Rob Reiner aktore eta zine zuzendaria eta Michele Singer haren emaztea hilda aurkitu dituzte Los Angelesen
Los Angeleseko Polizia ustezko homizidio gisa ikertzen ari da gertaturikoa.
'Los domingos' eta Jose Ramon Soroiz garaile Forque sarietan, Goyen atarian
Donostian Urrezko Maskorra eskuratu ostean, Alauda Ruiz de Azuaren filmak irabazi du larunbat honetan fikziozko film luze onenaren saria. Patricia Lopez Arnaizek eta Soroizek eskuratu dituzte aktore onenen golardoak.