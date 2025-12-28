HERIOTZA
Brigitte Bardot aktore frantziarra hil da, 91 urte zituela

Aktore eta abeslaria Frantziako zinemaren ikonoa eta 1950eko eta 1960ko hamarkadetako ikur erotikoa izan zen.

Vienna (Austria), 28/12/2025.- Former French actress and animal rights campaigner Brigitte Bardot (R) and her husband, French lawyer Bernard Ormale, pose for photographers during their carriage tour through Vienna, Austria, 26 May 2002 (reissued 28 December 2025). French film legend and animal rights activist Brigitte Bardot has died aged 91, her foundation announced on 28 December 2025. (Francia, Viena) EFE/EPA/HERBERT P. OCZERET AUSTRIA OUT
Bardot, artxiboko irudi batean. Argazkia: EITB
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Brigitte Bardot aktore eta abeslaria, zinema frantsesaren ikonoa eta 1950eko eta 1960ko hamarkadetako ikur erotikoa, hil da, 91 urte zituela, bere fundazioak igande honetan ohar baten bidez jakinarazi duenez.

Et Dieu… créa la femme (1956), La Vérité' (1960) eta Le Mépris (1963) filmetako protagonista Frantziako zinemako azken izar handietako bat zen, Alain Delon 2024an hil ondoren.

Pantaila handiko bere ibilbide labur baina arrakastatsuarekin batera, Brigitte Bardotek ibilbide luze bezain entzutetsua izan zuen musikan.

J' ai t 'aime... moi, non plus singleak, 1967an Serge Gainsbourg bere maitale ohi eta chanson française generoaren enfant terriblearekin grabatutakoak, ospe handia eman zion.

Zinema eta musika munduan aritzeaz gain, animaliak babestearen aldeko aktibista gisa ere egin zen famatu. 1970eko hamarkadan foken ehiza salatzen Kanadan ateratako argazkiak ospetsu bihurtu ziren. Horrez gain, ezin ahaztu Euskal Herrian bere fundazioak Bixente Larralde pilotaria salatu zuela oilar bati hortzekin burua kentzeagatik.

Azkenaldian, berriz, Bardotek publikoki defendatu ditu joera erreakzionario eta xenofoboak, eta Jean-Marie Le Penen eta haren alaba Marine Le Pen eskuin-muturreko politikarien gertuko agertu da.

Mugimendu feministarekin ere izan zuen ika-mika, gizonen eta emakumeen arteko harremanei buruz zuen ikuspegiarengatik.

Aktoreak denbora zeraman Saint-Tropezko bere etxean sartuta, oinez egiteko zailtasun handiak zituela eta bizitza publikotik urrun.

Frantzia Zinema

