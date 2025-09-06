ESPECTÁCULO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Nos colamos en el backstage de 'Mitoaroa II', otro espectáculo igual de impresionante

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Mitoaroa II 'ikuskizunaren backstagean murgilduko gara
author image

EITB

Última actualización

Se espera que 40 000 personas asistan a las tres citas, con un despliegue visual y sonoro sin precedentes en la música en euskera. Este sábado se podrá seguir a partir de las 22:00 horas en ETB2, y en la plataforma gratuita de streaming PRIMERAN.

Música vasca Música Conciertos Euskera

Más noticias sobre música

Cargar más