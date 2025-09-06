Nos colamos en el backstage de 'Mitoaroa II', otro espectáculo igual de impresionante
Se espera que 40 000 personas asistan a las tres citas, con un despliegue visual y sonoro sin precedentes en la música en euskera. Este sábado se podrá seguir a partir de las 22:00 horas en ETB2, y en la plataforma gratuita de streaming PRIMERAN.
Mitoaroa II, una experiencia inmersiva
Zetak ofreció anoche el primero de los tres conciertos que ofrecerá en Illumbe, una experiencia especial y diferente. Para quien no pueda disfrutarlo 'in situ', hoy sábado se emitirá en directo en Primeran y en EITB 2, a partir de las 22:00 horas.
El concierto Ura Bere Bidean llega a San Sebastián
El espectáculo “Kantuz” reunirá el 13 de diciembre en Illunbe a músicos y músicas de la Euskadiko Orkestra con 25 artistas y grupo vascos: Süne, Neomak, Amak, Olatz Salvador, Sua, Eñaut Elorrieta, Xabi Solano, Iñigo Etxezarreta (ETS), Gozategi, Sorotan Bele, Su Ta Gar, Anje Duhalde, Erramun Martikorena, Urko…
Pello Reparaz: "Mitoaroa dos es una obra más sería, y también más política que el de Iruñea"
Tras el éxíto cosechado en el Navarra Arena el pasado enero, quedan 5 días para la triple jornada del espectáculo Mitoaroa que el grupo Zetak ofrecerá en Illunbe el próximo fin de semana. Pello Reparaz nos ha avanzado que será una precuela del Mitoaroa del Navarra Arena y que habrá muchas novedades.
Tomatito y Antonio "El Turry" llenan Pamplona de flamenco
La guitarra de Tomatito y el cante de Antonio “El Turry” han puesto la nota flamenca al sábado pamplonés, con dos recitales consecutivos que han reunido a centenares de personas en torno a la Plaza Consistorial.
Muere Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico, a los 88 años
El cantante ha fallecido en el Hospital Anderson de Madrid, según ha confirmado Ramón Arcusa, su pareja artística desde 1958.
La Quincena Musical estrena la ópera "Nizugu"
70 intérpretes protagonizan la ópera “bilingüe y para todos los públicos”, la sexta producción conjunta de la Quincena y Easo Abesbatza.
Sama Abdulhadi, Octave One y Helena Hauff encabezan el Dantz Festival
La novena edición del festival donostiarra de música electrónica se celebra el fin de semana, los días 29 y 30 de agosto, en el anfiteatro de Miramon.
Gatibu pone a bailar a los seguidores congregados en la Aste Nagusia de Bilbao
La banda de Gernika ha creado un ambiente inigualable en el parque Europa con el concierto ofrecido el jueves por la noche, en el marco de su gira de despedida a sus "locos" seguidores, antes de bajarse del escenario para siempre.
Dupla y Janus Lester estrenan el escenario de Abandoibarra
Los artistas alaveses y el solista navarro pusieron a bailar a la explanada contigua al Guggenheim.