'Mitoaroa II' ikuskizunaren backstagean murgildu gara; beste ikuskizun bat

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Euskarazko musikan aurrekaririk gabeko ikuskizun honetara 40.000 pertsona bertaratzea espero da. Larunbat honetan, 22:00etatik aurrera jarraitu ahal izango da ETB2n, eta PRIMERAN streaming bidezko doako plataforman.

Euskal musika Musika Kontzertuak Euskara

