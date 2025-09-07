ZETAK

Pello Reparaz: "El espectáculo 'Mitoaroa III' se situará en el 2084"

Pello Reparaz: “2084an kokatuko da ‘Mitoaroa III’ ikuskizuna”
18:00 - 20:00
EITB

Zetak ofrecerá el 20 de junio de 2026 un espectáculo basado en la obra '1984' de George Orwell en el estadio de San Mamés. "Zetak es una apuesta, un riesgo y algo diferente", destaca Reparaz, que se muestra con ganas de hacer historia.

