Pello Reparaz: “2084an kokatuko da ‘Mitoaroa III’ ikuskizuna”

Pello Reparaz: “2084an kokatuko da ‘Mitoaroa III’ ikuskizuna”
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Zetak taldeak 2026ko ekainaren 20an eskainiko du San Mames futbol zelaian George Orwellen 1984 obran oinarritutako Mitoaroa III ikuskizuna, 2084an kokatuko den etorkizun distopikoa. “Apustuak, arriskua eta gauza ezberdinak bizitzeko aukera bat da Zetak”, nabarmendu du Reparazek, eta historia egiteko gogoz agertu da.

