El fenómeno Zetak es imparable. En dos días han vendido cerca 70 000 entradas para los conciertos que ofrecerán en Bilbao, en el estadio de San Mamés. Tras haber vendido todas las entradas del 20 de junio en apenas tres horas, las del 19 están a punto de agotarse.

El grupo navarro cerrará su trilogía Mitoaroa con dos conciertos históricos en la capital vizcaína, un espectáculo que supondrá el broche de oro a un ciclo que ha recorrido el presente, el pasado y ahora el futuro.

La cita quedó propuesta la madrugada de este pasado domingo, durante el segundo pase del espectáculo Mitoaroa II en Illunbe, en San Sebastián. Fue entonces cuando, a través de un tráiler, el público descubrió que la saga se convertiría en trilogía y que su capítulo final llegaría a la "catedral" de San Mamés.

Mitoaroa III llega tras el éxito de Mitoaroa II, un despliegue tecnológico sin precedentes que trasladó al público al siglo XV. Si la primera entrega, en el Navarra Arena de Pamplona, exploró el presente y la segunda viajó al pasado, el cierre de San Mamés dará un salto al futuro y buscará convertir el estadio bilbaíno "en un gran altavoz de la cultura vasca".

“Zetak es una apuesta, un riesgo y algo diferente”, afirma el líder de Zetak, Pello Reparaz, que busca consolidar la música en euskera en escenarios de máxima dimensión.

Además., el de Arbizu ha anunciado nueva canción para finales de año.