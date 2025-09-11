MUSIKA
Zetak taldeak Bilbon eskainiko duen bigarren ikuskizunerako sarrerak, agortzear

70.000 sarrera inguru saldu dituzte nafarrek bi egunean. Ekainaren 20ko emanaldikoak berehala agortu ziren, eta 19koak, agortzeko bidean dira.
Zetak Ilunben Mitoaroa II
Zetak taldeak Illunben eskainitako kontzertua. Argazkia: EITB MEdia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Zetak taldearen ikuskizuna markak hausten ari da. Bi egunean, 70.000 sarrera saldu dituzte Bilboko San Mamesen emango dituzten ikuskizunetarako: ekainaren 20koak ziztu bizian saldu ziren (40.000 inguru), eta ekainaren 19koak, agortzear daude. 

Emanaldi historikoak eskainiko ditu talde nafarrak San Mames futbol zelaian, 'Mitoaroa' trilogia ixteko: iragana, oraina eta, azken honetan, etorkizuna uztartu dituen ikuskizun errenkadako azken emanaldiak izango dira. 

Hitzordua igande goizaldean jarri zuten, 'Mitoaroa II' kontzertu saileko bigarren emanaldiaren amaieran, Illunben, Donostian. Publikoak orduan jakin zuen, proiekzio baten bidez, saga trilogia bihurtuko zela eta azken kapitulua Bizkaiko hiriburura iritsiko zela, joan den urtarrilean Iruñeko Nafarroa Arenan bidea abiatu ondoren. 

Lehenengo proposamenak oraina hartu zuen ardatz, bigarrenak iragana berriztu zuen eta San Mameseko ikuskizunek etorkizun distopiko bat irudikatuko dute.  

“Apustuak, arriskua eta gauza ezberdinak bizitzeko aukera bat da Zetak”, nabarmendu du Pello Reparaz Zetak taldeko kideak. 

Gainera,  kanta berria iragarri du arbizuarrak: Gabonetarako egongo da entzungai. 

 

 

