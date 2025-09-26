Desestiman el caso por "terrorismo" contra el cantante de Kneecap

Un tribunal de Reino Unido ha dado carpetazo al caso por supuesto terrorismo abierto contra el rapero Liam Og O hAnnaidh, miembro de la banda de hip hop Kneecap conocido como Mo Chara e imputado por mostrar una bandera del partido-milicia chií Hezbolá durante un concierto celebrado en noviembre de 2024 en el O2 Forum, al norte de la capital británica, Londres.

Aquí parte de su concierto en el pasado Bilbao BBK Live y una entrevista con el trío.

"Los procedimientos contra el acusado fueron abiertos de forma ilegal y son nulos", ha dicho el juez Paul Goldspring, quien ha dado así la razón a la defensa, que afirmó que la Fiscalía no había dado permiso para que se presentara el caso contra O hAnnaidh cuando la Policía le notificó que haría frente a cargos por terrorismo. "Señor O hAnnaidh, es libre de irse", ha dicho tras su pronunciamiento, según la cadena de televisión Sky News.

Daniel Lambert, mánager de Kneecap, ha celebrado la decisión a través de su cuenta en la red social X. "Hemos ganado. Liam Og es un hombre libre", ha ensalzado. "Kneecap no hace frente a cargos o condenas en ningún país, en ningún momento. Los procesos políticos han fracasado. Kneecap está en el lado correcto de la historia. Reino Unido no. Palestina libre", ha destacado.

Antes de la vista, la banda había dicho en su cuenta en X que el proceso era "un carnaval de la distracción". "Dijimos que les derrotaríamos en los tribunales, y lo haremos. Palestina libre", afirmó el grupo, que previamente había negado cualquier apoyo a Hezbolá y acusó a las autoridades de "centrarse" en sus actuaciones mientras "permiten asesinatos y hambre en Gaza, como hicieron durante siglos en Irlanda".

La banda, fundada en 2017 en Belfast, la capital de Irlanda del Norte, está integrada por tres personas y se ha posicionado a través de sus canciones a favor del republicanismo irlandés, que apuesta por la reunificación de Irlanda y el fin del dominio británico en el Úlster, así como contra el sionismo.