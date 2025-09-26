Desestiman el caso por "terrorismo" contra el cantante de Kneecap
Un tribunal de Reino Unido ha dado carpetazo al caso por supuesto terrorismo abierto contra el rapero Liam Og O hAnnaidh, miembro de la banda de hip hop Kneecap conocido como Mo Chara e imputado por mostrar una bandera del partido-milicia chií Hezbolá durante un concierto celebrado en noviembre de 2024 en el O2 Forum, al norte de la capital británica, Londres.
Aquí parte de su concierto en el pasado Bilbao BBK Live y una entrevista con el trío.
"Los procedimientos contra el acusado fueron abiertos de forma ilegal y son nulos", ha dicho el juez Paul Goldspring, quien ha dado así la razón a la defensa, que afirmó que la Fiscalía no había dado permiso para que se presentara el caso contra O hAnnaidh cuando la Policía le notificó que haría frente a cargos por terrorismo. "Señor O hAnnaidh, es libre de irse", ha dicho tras su pronunciamiento, según la cadena de televisión Sky News.
Daniel Lambert, mánager de Kneecap, ha celebrado la decisión a través de su cuenta en la red social X. "Hemos ganado. Liam Og es un hombre libre", ha ensalzado. "Kneecap no hace frente a cargos o condenas en ningún país, en ningún momento. Los procesos políticos han fracasado. Kneecap está en el lado correcto de la historia. Reino Unido no. Palestina libre", ha destacado.
Antes de la vista, la banda había dicho en su cuenta en X que el proceso era "un carnaval de la distracción". "Dijimos que les derrotaríamos en los tribunales, y lo haremos. Palestina libre", afirmó el grupo, que previamente había negado cualquier apoyo a Hezbolá y acusó a las autoridades de "centrarse" en sus actuaciones mientras "permiten asesinatos y hambre en Gaza, como hicieron durante siglos en Irlanda".
La banda, fundada en 2017 en Belfast, la capital de Irlanda del Norte, está integrada por tres personas y se ha posicionado a través de sus canciones a favor del republicanismo irlandés, que apuesta por la reunificación de Irlanda y el fin del dominio británico en el Úlster, así como contra el sionismo.
El grupo Etzakit vuelve a los escenarios: 'Nos parecía bonito volver a juntarnos los cuatro'
31 años después de su primer concierto, que tuvo lugar la víspera de Reyes de 1995, el grupo de triki pop hernaniarra Etzakit vuelve al escenario, el 5 de enero de 2026, en la sala Oialume, "su casa". Xabi Solano, Jon Mari Beasain, Aitor Zabaleta y Ander Barrenetxea vuelven al escenario, tras dar por finalizada su trayectoria en 2003, para recuperar las canciones que recopilaron en los discos Etzakit (Elkar, 1998) y Goiz edo noiz? (Elkar, 2000).
Massive Attack retira, junto a otros 400 artistas, su música de todas las plataformas con presencia en Israel
Bandas como Primal Scream, Mogwai, Sleaford Mods, Arca, Ana Tijoux, o Japanese Breakfast apoyan la campaña ‘No Music For Genocide’, y critican además las inversiones de Spotify en tecnología militar.
Gipuzkoa otorgará la Medalla de Oro 2025 a la cantante Lourdes Iriondo
El objetivo de la distinción es "traer al presente y hacer justicia al amplio e innovador trabajo que Lourdes Iriondo desarrolló en la revitalización del euskera y de la cultura vasca, para que su legado ocupe el lugar que merece en la historia" del territorio.
Estrella Morente, anoche en Getxo
La cantaora granadina ofreció anoche un concierto en la sala Muxikebarri de Getxo, en la segunda noche del festival Getxo Folk. El domingo se homenajeará a Benito Lertxundi en el mismo espacio.
Zetak, a punto de llenar dos veces San Mamés
Los navarros ya han vendido cerca de 70 000 entradas en dos días: tras haber vendido todas las entradas del concierto que darán el 20 de junio en San Mamés en apenas tres horas, ahora están en proceso de llenarlo también la noche anterior.
Xabier Zeberio & Andrés Isasi Musika Eskolako Orkestra abren el festival Getxo Folk
Bajo la dirección de Zeberio, la orquesta ha combinado jazz, música popular vasca e improvisación en la primera jornada del festival vizcaíno, donde ha presentado los temas del proyecto "Pause".
Zetak vende todas las entradas para su concierto en San Mamés, y anuncia otro concierto
El grupo navarro liderado por Pello Reparaz añade un concierto el 19 de junio de 2026 en el estadio bilbaíno, después de vender en cuatro horas más de 40 000 tiques para su cita del 20 de junio.
Pello Reparaz: "La idea era no dejar a nadie indiferente, y lo hemos conseguido"
El programa "Egun On", de ETB, ha entrevistado a Pello Reparaz, un día después de que ZETAK terminara la serie de conciertos "Mitoaroa II". También nos ha hablado sobre el espectáculo que desplegarán el 20 de junio en San Mamés.
Muere Rick Davies, cantante y compositor de Supertramp
El músico británico, que padecía mieloma desde hace diez años, ha fallecido a los 81 años.