Kneecap taldeko abeslariaren aurkako "terrorismo" salaketa bertan behera utzi dute

Taldeko managerrak pozik hartu du erabakia, eta honakoa esan du: "Kneecap historiaren alde egokian dago; Erresuma Batua, ez".

Agentziak | EITB

Erresuma Batuko auzitegi batek bertan behera utzi du Liam Og OhAnnaidh rap abeslariaren aurka ustezko terrorismoagatik irekitako kasua. Kneecap hip-hop taldeko kidea, Mo Chara izenaz ezaguna, 2024ko azaroan O2 Forumen egindako kontzertu batean, Erresuma Batuko hiriburuaren iparraldean, Hezbollah alderdi xiitaren bandera erakusteagatik inputatu dute.

Aurten Bilbao BBK Liven kontzertua eskaini dute, eta hirukoteak eskainitako elkarrizketa ikusgai da oraindik.

"Akusatuaren aurkako prozedurak legez kanpo ireki ziren eta baliogabeak dira", esan du Paul Goldspring epaileak, eta defentsari arrazoia eman dio. Fiskaltzak OhAnnaidhen aurkako auzia aurkezteko baimenik ez zuela eman esan zuen Poliziak terrorismoagatik karguei aurre egingo ziela jakinarazi zionean. "OhAnnaidh jauna, libre da alde egiteko", esan du epaileak Sky News telebista katearen arabera.

Daniel Lambert Kneecapeko managerrak pozik eman du erabaki horren berri X sare sozialean duen kontuaren bidez"Irabazi dugu. Liam Og aske da", nabarmendu du. "Kneecapek ez die inon inoiz aurre egiten kargu edo zigorrei. Prozesu politikoek porrot egin dute. Kneecap historiaren alde egokian dago; Erresuma Batua, ez. Palestina aske!", erantsi du.

Epaiketaren aurretik, taldeak X kontuan esan du prozesua "distrakzioaren inauteri bat" zela. "Epaitegietan garaituko genituela esan genuen, eta hala egingo dugu. Palestina aske", adierazi zuen taldeak. Hezbollahri babesik eman izana ukatu zuen, eta agintariei leporatu zien "arreta gure gainean jartzea", "Gazan hilketak eta gosea ahalbidetzen dituzten bitartean, mendeetan Irlandan egin zuten bezala".

Banda 2017an sortu zen Belfasten, Ipar Irlandako hiriburuan, eta hiru lagunek osatzen dute. Abestien bidez, irlandar errepublikanismoaren alde agertu da, Irlanda bateratzearen eta Ulsterren britainiar domeinua amaitzearen alde egiten dute, baita sionismoaren aurka ere.

