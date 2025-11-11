"Konkista"
Iñigo Etxezarreta: "Volvemos con un nuevo disco y una presentación muy especial"

Iñigo Etxezarreta ETSko kantaria
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iñigo Etxezarreta: "Disko berri eta aurkezpen berezi batekin gatoz"

Iñigo Etxezarreta (ETS) nos habla sobre la vuelta del grupo tras un año de parón, su nuevo disco (Konkista, a la venta el 5 de diciembre) y la fiesta de presentación del trabajo, que celebrarán el 30 de noviembre en el pabellón Buesa Arena, de Vitoria-Gasteiz. 

Vitoria-Gasteiz Conciertos Música vasca Música

