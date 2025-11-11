"Konkista"
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Iñigo Etxezarreta: "Disko berri batekin eta aurkezpen ekitaldi berezi batekin gatoz bueltan"

Iñigo Etxezarreta ETSko kantaria
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Urtebeteko "atseden kreatibo" baten ondoren, Iñigo Etxezarretak (ETS) taldearen itzuleraz hitz egin digu, disko berriaz (Konkista, abenduaren 5ean salgai) eta lan horren aurkezpen jai bereziaz: azaroaren 30ean izango da, Gasteizko Buesa Arena pabiloian. 

Gasteiz Kontzertuak Euskal musika Musika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago kargatu
Publizitatea
X