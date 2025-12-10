ÓBITO
Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro, a los 63 años

El músico extremeño ha fallecido a los 63 años. Su agencia de comunicación ha confirmado la noticia en un comunicado, sin detallar la causa de la muerte.
18:00 - 20:00
Robe Iniesta, en directo. Foto: EITB
author image

EITB

Última actualización

Robe Iniesta, una de las figuras más influyentes del rock en español de las últimas décadas, deja un legado que marcó a varias generaciones. En la nota difundida por su entorno destacan "su aportación artística, su influencia en la música estatal y la profundidad literaria de sus composiciones". El mensaje se despide de él como “un humanista y un creador capaz de estremecer con sus melodías”.

El artista, que vivía en Bizkaia en los últimos años, había dejado los escenarios hace un año, cuando suspendió de manera indefinida sus últimos conciertos en Madrid por motivos de salud. Entonces explicó que había sido diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar, lo que le obligaba a guardar reposo absoluto. La suspensión de los conciertos de despedida de su gira se justificó “para no poner en riesgo su salud”.

Extremoduro, fundado a finales de los años ochenta, se convirtió en uno de los grupos más influyentes del rock estatal y elevó a Iniesta a la categoría de referente cultural

"Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", ha anunciado la agencia en una publicación cuyo texto ha calificado como "la nota más triste de nuestra vida".

Asimismo, ha afirmado que, en los próximos días, dará "la información necesaria sobre el lugar y la hora, en Plasencia, del "homenaje" para despedir al músico.

Robe, nacido en Plasencia (Cáceres) el 16 de mayo de 1962 y galardonado en 2024 con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, ha sido uno de los músicos y letristas más destacados del rock español, mientras que su agencia de comunicación lo ha destacado, entre otras facetas, como filósofo, artista y literato, destacando también su participación política y social.

