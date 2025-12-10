HERIOTZA
Robe Iniesta, Extremoduroko liderra, hil da 63 urterekin

Extremadurako musikaria 63 urte zituela hil da. Bere komunikazio agentziak albistea komunikatu baten bidez baieztatu du, heriotzaren zergatia zehaztu gabe.
Robe Iniesta, zuzenean. Argazkia: EITB
Robe Iniesta, azken hamarkadetako espainiar rockaren figura garrantzitsuenetako bat eta hainbat belaunaldi markatu dituen musikaria, hil da. Bere komunikazio agentziak zabaldutako oharrean bere ekarpen artistikoa, estatuko musikan izan zuen eragina eta bere konposizioen sakontasun literarioa nabarmendu dituzte.

Artistak (azken urteetan Bizkaian bizi zen), duela urtebete utzi zituen agertokiak, osasun arazoengatik Madrilen eman behar zituen azken kontzertuak bertan behera utzi zituen. Orduan, biriketako tronboenbolismoa diagnostikatu ziotela azaldu zuen, eta horrek atsedena hartzera behartzen zuen.

Extremoduro laurogeiko hamarkadaren amaieran sortu zen, eta Estatuko rockean eragin handia izan zuen. Iniesta erreferente kultural bihurtu zuen.

“Gaur, azken filosofo handia agurtu dugu, azken humanista handi eta hispaniar hizkuntzaren letra gizona, eta belaunaldi andana bat dardarazi dituen melodien abeslaria”, azaldu du ordezkaritza agentziak “gure bizitzako oharrik tristeena” dela zehaztu duen testuan. 

Horrez gain, hurrengo egunetan musikaria agurtzeko “omenaldiaren” inguruko informazioa emango duela aurreratu du; noiz eta non egingo den, Plasencian. 

Robe 1962ko maiatzaren 16an jaio zen, Plasencian (Caceres), eta 2024an Arte Ederren Espainiako Urrezko Domina eman zioten. Espainiar rockeko musikari eta letragile ospetsuenetakoa izan da, eta, haren komunikazio agentziak azpimarratua duenez, "arrastoa utzi du filosofo, artista eta literaturagile gisara ere". Gainera, "politika eta gizarte arloetan izan zuen itzala" ere nabarmendu dute. 

