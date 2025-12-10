El músico, cantante y escritor Robe Iniesta (Plasencia, Extremadura, 1962-2025) ha fallecido hoy, a los 63 años. El nombre de Iniesta, líder de Extremoduro, está íntimamente ligado a Plasencia, y fue nombrado por aclamación popular, una vía mucho más légitima que la ílogica monárquica, “rey de Extremadura”.

No obstante, Iniesta residió durante varios años en Bizkaia, antes de regresar definitivamente a Cáceres, y forjó un estrecho vínculo tanto con el público vasco, en el que ha dejado una honda huella, como con muchos músicos de Euskal Herria.

Gatibu, por ejemplo, lo invitó a cantar en euskera en la canción “Doniene”, de su disco Diskoinfernu.