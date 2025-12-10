Robe Iniesta, el “rey de Extremadura” que deja huella en Euskal Herria
El poeta y músico fallecido hoy, líder de Extremoduro, residió durante varios años en Bizkaia, y tuvo una estrecha relación con diferentes músicos vascos como sus compañeros en Extremoduro Iñaki “Uoho” Antón, José Ignacio Cantera y Miguel Colino, Fito Cabrales y el grupo Gatibu.
El músico, cantante y escritor Robe Iniesta (Plasencia, Extremadura, 1962-2025) ha fallecido hoy, a los 63 años. El nombre de Iniesta, líder de Extremoduro, está íntimamente ligado a Plasencia, y fue nombrado por aclamación popular, una vía mucho más légitima que la ílogica monárquica, “rey de Extremadura”.
No obstante, Iniesta residió durante varios años en Bizkaia, antes de regresar definitivamente a Cáceres, y forjó un estrecho vínculo tanto con el público vasco, en el que ha dejado una honda huella, como con muchos músicos de Euskal Herria.
Gatibu, por ejemplo, lo invitó a cantar en euskera en la canción “Doniene”, de su disco Diskoinfernu.
Antes de todo ello, Iñaki Uoho Antón, guitarrista de Platero y Tú, formó parte activa en la composición de temas, grabaciones y directos de Extremoduro desde 1996 hasta el final del grupo (Extremoduro anunció en 2019 una gira de despedida que no se pudo materializar por la pandemia), al igual que hicieran el contundente batería José Ignacio Cantera desde 1997 y el bajista Miguel Colino desde 2001, ambos vizcaínos.
En la década de 1990, la banda bilbaína Platero y Tú y Extremoduro conocieron al unísono el éxito masivo, y se embarcaron en una histórica gira conjunta por el Estado español en 1996. Esta serie de conciertos fortaleció la relación entre ambas bandas, y, además de la colaboración con Uoho, germinó una fructífera unión entre Fito y Robe, que se materializó en canciones tanto de Extremoduro (Fito canta en “Golfa”, “La vereda de la puerta de atrás”…) como de Platero Tú (Robe hace lo propio en “Si miro las nubes”, “Juliette”…) y Fito y Fitipaldis (“Ni negro ni blanco”, “Trozos de cristal”).
Además, Robe, Uoho y Fito crearon en 1996 el proyecto Extrechinato y Tú junto al poeta extremeño Manolo Chinato, y publicaron en 2001 el muy destacado disco Poesía básica, en el que participaron otros músicos vascos como los baterías Cantera y Jesús García (Platero y Tú), el saxofonista Javier Alzola y el guitarrista José Alberto Batiz.
Por su parte, Iniesta colaboró en estudio con los grupos vascos The Flying Rebollos, Marea, La Gripe, Doctor Deseo, Memoria de Pez y Ciclonautas.
En euskera
Robe también cantó en euskera gracias al grupo Gatibu. En 2002, Iñaki Uoho Antón se encargó de la grabación del disco debut de la banda gernikarra, en el que Robe se animó a cantar en las canciones “Mila doinu aldien” y “Lorak eskaintzen”.
En el siguiente disco, Diskoinfernu (2005), Robe repitió junto a Gatibu en la cancón “Doniene”.
