Astronomía
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Cometa Lemmon, visible 1.350 años después

Cometa Lemmon
18:00 - 20:00
Cometa Lemmon. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Lemmon kometa, 1.350 urte gero berriro ikusgai
author image

EITB

Última actualización

El Cometa Lemmon vuelve a ser visible desde la tierra, tras 1.350 años de órbita. Concretamente, la última vez que fue visible desde la tierra fue en el siglo VII. El próximo martes será el día que más cerca pase de la tierra, a 89 millones de kilómetros de distancia.

Cometas Astronomía Gastronomía Eguraldia

Más noticias sobre eguraldia

Cargar más