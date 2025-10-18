Astronomia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lemmon kometa, 1.350 urte eta gero berriro ikusgai

Cometa Lemmon
18:00 - 20:00
Lemmon kometa. Bideotik ateratako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Lemmon kometa lurretik ikus daiteke berriro ere, 1.350 urteko orbitaren ostean. Hain zuzen ere, lurretik ikusi zen azken aldia VII. mendean izan zen. Datorren asteartean izango da lurretik gertuen igaroko den eguna; hain zuzen, 89 milioi kilometrora.

Kometak Astronomia Gastronomia Eguraldia

Eguraldiari buruzko albiste gehiago

Gehiago kargatu