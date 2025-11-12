Las rachas de viento del sur-sureste han superado los 100 kilómetros por hora en varios puntos de la Comunidad Autónoma Vasca este miércoles y las más fuertes se han registrado en la Orduña (Bizkaia), con 111 km/h. La Agencia Vasca de Meteorología Euskalmet ha registrado rachas, además de las de Orduña, de 110 kilómetros por hora en La Garbea (Balmaseda), Jaizkibel (104) y Oiz (100).

En zonas no expuestas las rachas más fuertes se han registrado en Ilarduia, en Álava, de 91 kilómetros por hora, en Berastegi (86 km/h), Zegama (78 km/h) y Zizurkil (76 km/h).

Hoy, miércoles, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco tiene activado un aviso amarillo por fuerte viento durante toda la jornada en zonas expuestas y hasta las 14:00 horas en las zonas no expuestas. Además, está en vigor el aviso amarillo por el riesgo de incendios forestales en Bizkaia y Gipuzkoa, debido a la intensidad del viento de componente sur.

El aviso amarillo por fuerte viento en zonas expuestas se mantendrá durante toda la jornada del jueves, ya que se espera que se vuelvan a dar rachas que superen los 100 kilómetros por hora en zonas de montaña y de entre 60 y 90 en el litoral, especialmente en Gipuzkoa.

Entre las 00:00 y las 10:00 horas y entre las 20:00 y la medianoche del jueves al viernes habrá otro aviso amarillo en zonas no expuestas ya que en el este de Bizkaia y en Gipuzkoa las rachas podrían superar los 80 kilómetros por hora y en Álava los 60.

Este jueves se volverá a activar durante toda la jornada un aviso amarillo por riesgo de incendio forestal debido a la intensidad del viento de componente sur.

En Navarra, el aviso amarillo por viento estará activo hasta las 18:00 horas del miércoles en la vertiente cantábrica y en el Pirineo, pero volverá a activarse en el Pirineo entre el mediodía y la medianoche del jueves.

