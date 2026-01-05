Temporal
El temporal deja grandes nevadas en Europa

Elurra Herbehereetan
18:00 - 20:00
Nieve en los Países Bajos. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Denborale hotz batek eskolak itxita, aireportuak geldirik eta uholdeak Europa osoan

Última actualización

Un gélido temporal de frío Ártico mantiene hoy en alerta gran parte de Europa y ha provocado alteraciones en aeropuertos y redes de transporte público, cierres de colegios o inundaciones en Escocia, Países Bajos, Francia e Italia.

Temporales Nieve Inundaciones Europa Eguraldia

X