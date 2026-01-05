El temporal deja grandes nevadas en Europa
Un gélido temporal de frío Ártico mantiene hoy en alerta gran parte de Europa y ha provocado alteraciones en aeropuertos y redes de transporte público, cierres de colegios o inundaciones en Escocia, Países Bajos, Francia e Italia.
Frío intenso y nieve a 200-400 metros marcarán el Día de Reyes en Hego Euskal Herria
Euskadi y Navarra estarán bajo aviso amarillo por heladas y por nieve, en un episodio invernal que afecta a gran parte del Estado. Tanto Gobierno Vasco como Gobierno de Navarra activarán los planes de vialidad que permiten movilizar las máquinas quitanieves.
Aviso amarillo por heladas en Hego Euskal Herria
Las temperaturas máximas no superarán los 5 ºC, y en puntos del Pirineo navarro los termómetros bajarán hasta los -6 ºC. El martes podría nevar en cotas bajas.
El primer sábado del año será húmedo y el domingo, frío, con avisos amarillos por nieve
Habrá aviso amarillo por nieve desde las 18:00 del sábado a las 06:00 del domingo, aunque no se esperan grandes precipitaciones. Este sábado comenzará el día con lluvias y por la tarde entrará una masa de aire frío, con un fuerte descenso de las temperaturas, que se prolongará al domingo, ya más seco.
Asparrena registra la temperatura más baja de Año Nuevo en Hego Euskal Herria: -5,1 grados
Los termómetros han bajado hasta los 4,2 grados bajo cero en Agurain y -1º en Amorebieta. Las estaciones meteorológicas de la Comunidad Foral de Navarra han registrado hasta -3,6º en Eltzaburu (Ulzama). A partir de este viernes suben las temperaturas y llega la lluvia.
Frío y ambiente soleado para despedir el año e iniciar 2026
El final de 2025 y el comienzo de 2026 estarán marcados por el frío y los claros, con heladas en el interior y temperaturas diurnas que apenas superarán los 10 grados.
Varios desalojos y rescates sin daños en Málaga en una noche con más de 300 incidencias
El temporal de lluvia que afecta a Andalucía, principalmente a Málaga, ha dejado por el momento 304 incidencias en esta provincia, donde se han producido algunos desalojos y rescates en los municipios de Alhaurín de la Torre y Cártama por inundaciones.
El frío no da tregua en Euskal Herria
El ambiente invernal continúa en Euskal Herria, con temperaturas bajas durante las primeras horas del día. En Vitoria-Gasteiz ha habido 2 grados, mientras que en Pamplona los termómetros han rondado los 3 grados, con mucha lluvia.
Aviso amarillo por nieve en el interior de Euskadi
Se esperan acumulaciones débiles y cota de nieve inicial entre 600 y 800 metros, con temperaturas bajas tras la fría noche de Navidad.
Jornada gélida de Navidad
Ambiente invernal en Euskal Herria, especialmente en el interior, donde ha habido heladas y temperaturas muy bajas. La nubosidad irá a menos a lo largo del día, aunque el tiempo seguirá inestable en las próximas jornadas, con lluvias débiles y un ascenso progresivo de las temperaturas.