Fronte hotz batek elurte handiak utzi ditu Europa erdialdean
Artikotik iritsi den fronte hotz batek alerta egoeran jarri du Europako zati handi bat. Arazoak izan dira Eskoziako, Herbehereetako, Frantziako eta Italiako aireportu eta garraio publikoan. Ikastetxeak ere itxi behar izan dituzte hainbat eskudaldetan eta uholdeak ere izan dira.
Hotza eta 200–400 metrotik gorako elurra espero dira Errege Egunerako Hego Euskal Herrian
EAE eta Nafarroa abisu horipean egongo dira hurrengo orduetan izozteengatik eta elurragatik. Iragarpenaren arabera elurra 200 eta 400 metro artean egingo du. Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak neguko bidezaintza planak aktibatu dituzte.
Abisu horia izotzagatik Hego Euskal Herrian
Tenperatura maximoak ez dira 5 ºC-tik gorakoak izango, eta Nafarroako Pirinioetan termometroak -6 ºC-ra jaitsiko dira.
Urteko lehen larunbata bustia izango da eta igandea, berriz, hotza, abisu hori eta guzti
Elurragatik abisu horia indarrean egongo da larunbateko 18:00etatik igandeko 06:00etara, nahiz eta ez duen asko botako. Larunbatean bustitik abiatuko da eta arratsaldean aire masa hotz bat sartuko da, tenperaturak asko jaitsiz. Igandean ez da euririk espero baina hotz egingo du.
Asparrenan neurtu dute Urte berri eguneko tenperaturarik hotzena Hego Euskal Herrian: -5,1 gradu
Halaber, goizaldean zeropeko tenperaturak izan dituzte Agurainen (-4,2 gradu), Zornotzan (-1 gradu) eta Nafarroako Eltzaburun (-3,6 gradu) ere.
Eguzkitsu bezain hotz amaituko dugu urtea, baita hasi ere
2025aren amaiera eta 2026aren hasiera hotzak eta izotzak markatuko ditu, batez ere barnealdean. Tenperatura maximoak ez dira 10 gradutik gorakoak izango.
Euriteek hainbat gorabehera eragin dituzte Andaluzian, Malagan bereziki
Andaluzia, batez ere Malaga, astindu duen euri-denboraleak 304 gorabehera eragin ditu oraingoz probintzia horretan, eta Alhaurin de la Torre eta Cartama udalerrietan zenbait etxe jendez hustu eta hainbat pertsona erreskatatu behar izan dituzte uholdeen ondorioz.
Hotzak ez du atsedenik ematen Euskal Herrian
Neguko giroak bere horretan jarraitzen du Euskal Herrian, tenperatura baxuekin eguneko lehen orduetan. Gasteizen 2 gradu izan dira, eta Iruñean, berriz, termometroak 3 graduren bueltan ibili dira, eta euri asko egin du.
Abisu horia elurragatik Euskadiko barnealdean
Espero da elur-kota 600 eta 800 metro artean kokatzea, eta Gabon gaueko eta Eguberriko tenperatura baxuek jarraituko dute.
Hotza eta izotza protagonistak Eguberri Egunean
Neguko giroa nagusi da Euskal Herrian, bereziki barnealdean, izotza eta tenperatura maximoak oso baxuak baitaude. Hodeiak gutxituko dira egunean zehar, eta eguraldiak ezegonkor jarraituko du hurrengo egunetan; euri txikia egingo du eta tenperaturak gora egingo du pixkanaka.