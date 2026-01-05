Aldi baterakoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Fronte hotz batek elurte handiak utzi ditu Europa erdialdean

Elurra Herbehereetan
18:00 - 20:00
Elurra Herbehereetan. Argazkia: EFE.

Azken eguneratzea

Artikotik iritsi den fronte hotz batek alerta egoeran jarri du Europako zati handi bat. Arazoak izan dira Eskoziako, Herbehereetako, Frantziako eta Italiako aireportu eta garraio publikoan. Ikastetxeak ere itxi behar izan dituzte hainbat eskudaldetan eta uholdeak ere izan dira.

Denboraleak Elurra Uholdeak Europa Eguraldia

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X