Será noticia: entrevista al lehendakari, La Vuelta en Bilbao y ataque de EE. UU. a un barco de Venezuela

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.

Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Lehendakariari elkarrizketa Euskadi Irratian, Vuelta Bilbon eta AEBk Venezuelako ontzi bati egindako erasoa
EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 3 de septiembre de 2025:

Entrevista al Lehendakari en Euskadi Irratia: en el inicio del nuevo curso político,  el lehendakari Imanol Pradales será entrevistado por el periodista Iñaki Guridi en Euskadi Irratia a partir de las 08:30. La entrevista se podrá escuchar y ver en directo en las plataformas Guau y Orain

- La Vuelta en Bizkaia:  Bizkaia acoge el este miércoles la undécima etapa de ‘La Vuelta 2025’, lo que afectará a varias carreteras del territorio. Gernika-Palestina llama a protestar durante la etapa  contra el "genocidio" de Israel sobre Gaza. Asimismo, 

Ataque de EE. UU. a un buque procedente venezolano: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que su país ha disparado a un barco cargado de drogas aparentemente procedente de Venezuela sin ofrecer más detalles sobre una supuesta operación militar en el Caribe, donde la Marina estadounidense ha posicionado varios buques de guerra.

Brussels (Belgium), 02/09/2025.- Catalan regional President Salvador Illa (L) meets with former President of the Generalitat Carles Puigdemont (R) at the Government Delegation to the European Union in Brussels, Belgium, 02 September 2025. (Bélgica, España, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Illa y Puigdemont se ven las caras en Bruselas

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder de Junts y expresident, Carles Puigdemont, han mantenido una reunión en la Delegación del Govern ante la UE, en Bruselas. Se trata del primer encuentro entre ambos tras el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía, aún no aplicada sobre Puigdemont, un año después de que Illa asumiera el cargo y como muestra de “normalidad institucional”.
