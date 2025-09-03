Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 3 de septiembre de 2025:

- Entrevista al Lehendakari en Euskadi Irratia: en el inicio del nuevo curso político, el lehendakari Imanol Pradales será entrevistado por el periodista Iñaki Guridi en Euskadi Irratia a partir de las 08:30. La entrevista se podrá escuchar y ver en directo en las plataformas Guau y Orain.

- La Vuelta en Bizkaia: Bizkaia acoge el este miércoles la undécima etapa de ‘La Vuelta 2025’, lo que afectará a varias carreteras del territorio. Gernika-Palestina llama a protestar durante la etapa contra el "genocidio" de Israel sobre Gaza. Asimismo,

- Ataque de EE. UU. a un buque procedente venezolano: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado que su país ha disparado a un barco cargado de drogas aparentemente procedente de Venezuela sin ofrecer más detalles sobre una supuesta operación militar en el Caribe, donde la Marina estadounidense ha posicionado varios buques de guerra.