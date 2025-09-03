Albiste izango dira: lehendakariari elkarrizketa Euskadi Irratian, Vuelta Bizkaian eta AEBk Venezuelako ontzi bati egindako erasoa
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 3an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Lehendakariari elkarrizketa Euskadi Irratian: Lanurte politikoari abiatu berritan, Imanol Pradales lehendakaria elkarrizketatuko dute Euskadi Irratian, 08:30etik aurrera. Ostiralean abiatuko du bilera-sorta Eusko Legebiltzarreko talde politikoetako ordezkariekin, eta horiekin partekatuko dituen asmo eta kezken inguruan galdetuko dio, besteak beste, Iñaki Guridi kazetariak. Guau plataforman eta Orain atarian zuzenean entzun eta ikusi ahal izango da.
- Vuelta, Bilbon: Espainiako Vueltak gaur Bizkaia zeharkatuko duela baliatuta, errepideetan Israelgo Gobernuaren genozidioa salatzeko deia egin du Gernika-Palestina elkartasunerako taldeak, atzo Nafarroan egin bezala. Bestalde, goizean goizetik, trafikoan eragina izango du txirrindulari lasterketak.
- AEBk Venezuelako ontzi bati egindako erasoa: Donald Trump AEBko presidenteak baieztatu duenez, bere herrialdeak "drogaz betetako" ontzi bati tiro egin dio, itxuraz Venezuelatik zetorrena, baina ez du xehetasun gehiagorik eman Karibean ustez egindako operazio militar horren inguruan. "Ontzi bat, drogak zeramatzan ontzi bat eta droga asko suntsitu ditugu, eta ikusiko duzue eta irakurriko duzue. Duela une batzuk gertatu da", esan du presidenteak Etxe Zurian egindako hitzaldi batean.
Albiste gehiago politika
Illak eta Puigdemontek bilera egin dute Bruselan
Salvador Illa Generalitateko presidenteak eta Carles Puigdemont Juntsen buru eta presidente ohiak bilera egin dute Bruselan, Kataluniako Gobernuak EBn duen Ordezkaritzan. Bien arteko lehen bilera izan da Auzitegi Konstituzionalak Amnistia Legeari oniritzia eman zionetik (Puigdemonti ez diote oraindik ezarri), Illak kargua hartu eta urtebetera. "Normaltasun instituzionalaren" barruan kokatu dute bilera.
Pradalesek PPrekin eta Sumarrekin abiatuko du bilera-sorta, ostiral honetan
Astelehenean, hilak 8, PSE-EErekin batzartuko da lehendakaria, eta asteartean, hilak 9, EH Bildurekin eta EAJrekin. Hurrengo hilabeteetan lantzekoak diren "euskal agendak" dakartzan aferak izango dituzte mintzagai bilera horietan.
Elkarrizketa lehendakariari, Euskadi Irratian
Imanol Pradales lehendakaria elkarrizketatuko dute Euskadi Irratiko Faktoria saioan, Iñaki Guridiren eskutik.
Otegik azaldu du EAJren zuzendaritza berritzeak atzeratu duela Estatusaren negoziazioa, hein batean
EH Bilduren koordinatzaile nagusiaren arabera, "kosta" egingo da aurreko buruzagi jeltzaleekin zituzten zubiak eta konfiantza giroa berreskuratzea, baina ziurtatu du koalizioak ahal beste egingo duela negoziazioan aurrera egiteko.
Salvador Illa Puigdemontekin bilduko da arratsaldean, Bruselan
Salvador Illa Generalitateko presidentearen hitzetan, "bada garaia" erakusteko "demokraziaren motorra elkarrizketa" dela.
Pedro Sanchezek ukatu egin du PSOEn egiturazko ustelkeria dagoela, eta onartu du 'Koldo auzia'ren ostean dimisioa ematea pentsatu zuela
Espainiako Gobernuko presidenteak esan du Justizian konfiantza duela eta epaile gehienek "euren lana ondo egin dutela eta legea betetzen dutela"; hala ere, ohartarazi du "epaile batzuek ez" dutela horrela jardun.
Esparza (UPN): "Valtierrako alkateak bere izenean hitz egiten du"
Nafarroako Parlamentuko UPNren bozeramaileak argitu du haren hitzak ez direla inoren kargura ez dauden adingabeei buruz alderdiak duen jarreraren adierazgarri.
Larrialdi Klimatikoari aurre egiteko Estatu-ituna "eztabaidetatik kanpo" uzteko eskatu du Sanchezek
Espainiako Gobernuko presidenteak iragarri duenez, Estatu-ituna abiatzeko "bide-orria" onartuko dute astearte honetako Ministroen Kontseiluan. Horren harira, ituna "borroka alderdikoietatik kanpo" uzteko eskatu du.
Chivitek bere Gobernuaren jarduna "zuzena" eta "gardena" dela defendatu du
Legealdiko lehen bi urteen balantzea egiteko agerraldian, Maria Chivite Nafarroako presidenteak irmo defendatu du bere Exekutiboak egindako lana. "Gobernu zuzena, gardena eta etikarekin konpromiso handia duena". Hitzok erabili ditu, lantaldea defendatzeko. "Hemen ez dago ustelkeriarik".