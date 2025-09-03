IZENBURU NAGUSIAK
Albiste izango dira: lehendakariari elkarrizketa Euskadi Irratian, Vuelta Bizkaian eta AEBk Venezuelako ontzi bati egindako erasoa

Gaurkoan albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Artxiboko irudia.
EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko irailaren 3an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Lehendakariari elkarrizketa Euskadi Irratian: Lanurte politikoari abiatu berritan, Imanol Pradales lehendakaria elkarrizketatuko dute Euskadi Irratian, 08:30etik aurrera. Ostiralean abiatuko du bilera-sorta Eusko Legebiltzarreko talde politikoetako ordezkariekin, eta horiekin partekatuko dituen asmo eta kezken inguruan galdetuko dio, besteak beste, Iñaki Guridi kazetariak. Guau plataforman eta Orain atarian zuzenean entzun eta ikusi ahal izango da. 

- Vuelta, Bilbon: Espainiako Vueltak gaur Bizkaia zeharkatuko duela baliatuta, errepideetan Israelgo Gobernuaren genozidioa salatzeko deia egin du Gernika-Palestina elkartasunerako taldeak, atzo Nafarroan egin bezala. Bestalde, goizean goizetik, trafikoan eragina izango du txirrindulari lasterketak. 

AEBk Venezuelako ontzi bati egindako erasoa: Donald Trump AEBko presidenteak baieztatu duenez, bere herrialdeak "drogaz betetako" ontzi bati tiro egin dio, itxuraz Venezuelatik zetorrena, baina ez du xehetasun gehiagorik eman Karibean ustez egindako operazio militar horren inguruan. "Ontzi bat, drogak zeramatzan ontzi bat eta droga asko suntsitu ditugu, eta ikusiko duzue eta irakurriko duzue. Duela une batzuk gertatu da", esan du presidenteak Etxe Zurian egindako hitzaldi batean. 

Imanol Pradales Eusko Jaurlaritza Ameriketako Estatu Batuak Venezuela Bilbo Bizkaia Politika

