Gernika-Palestinak protesta egiteko deia egin du Vueltak Bilbon abiatuko duen etapan, Israelek Gazan egindako genozidioaren aurka

Israel-Premier Tech taldeari lasterketan parte hartzen uztea leporatu diete UCIri eta txirrindulari lasterketaren antolatzaileei.

Eneko Gerrikabeitia eta Ibon Meñika, Gernika-Palestina herri ekimeneko bozeramaileak. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gernika-Palestina herri ekimenak Israelen kontrako protestak deitu ditu asteazken honetarako, Vueltaren Bilboko etaparekin bat eginez, Israelek Gazaren aurka egindako "genozidioa" salatzeko eta Palestinako herriari elkartasuna adierazteko.

Gernika-Palestinak prentsaurrekoa eskaini du astearte honetan Bilbon, besteak beste, ostiral honetan, irailak 5, egingo dituzten elkarretaratzeen eta kazeroladen berri emateko.

Eneko Gerrikabeitia eta Ibon Meñika herri ekimeneko bozeramaileek, era berean, astearte eta asteazken honetarako Israelgo txirrindulari taldea Vueltan egotea salatzeko egindako deialdiekin bat egin dutela jakinarazi dute.

Bilboko etaparen amaierari begira, kaleak euskal eta palestinar ikurrez betetzeko deia egin dute, Palestinari elkartasuna adierazteko eta Gazan gertatzen ari dena salatzeko.

Ibon Meñika pozik agertu da euskal gizartea izaten ari den mobilizazioagatik eta jarreragatik; izan ere, azken hilabeteotan "askotariko adierazpen ugari egin dira herri palestinarra pairatzen ari den genozidioa salatzeko eta Israelgo Estatuari, Netanyahuri, genozidio hau gelditu egin behar duela esateko".

Su-etena eskatu ostean, nazioarteko instantziek "mekanismo guztiak" jarri behar dituztela esan du Meñikak, "Netanyahu eta bere gobernu genozida epaitzeko eta palestinar herria aske eta eskubide guztien jabe izan dadin bere etorkizuna duintasunez bizitzeko".

Egoera horren aurrean, Gernika-Palestinatik hainbat ekimen planteatu dituzte, horietako batzuk Vuelta Nafarroatik eta Bizkaitik igarotzen denerako. Ildo horretan, dei berezia egin dute asteazken honetan Bilbon egingo den etaparen amaierarako, "euskal eta palestinar ikurren bidez", Euskal Herriak Palestinarekiko duen elkartasuna islatzeko eta "benetan ageri-agerikoa den errealitatea" salatzeko, Bizkaiko hiriburuaren gainean "mundu mailako begi asko" egongo direla aprobetxatuz.

Ildo beretik, Bermeoko Udalak dei egin die herritarrei, asteazken honetan Vuelta herri bizkaitarretik igaroko den bitartean, "Palestinaren aldeko era guztietako ikurrak" eraman ditzaten, gertatzen ari den "genozidioa" salatzeko. "Bermeoko herriaren sentimenduaren protesta baketsua izatea nahi dugu", azaldu du Nadia Nemeh alkateak.

Txirrindulari taldea

Bestalde, Gernika-Palestinatik UCIri (Union Cycliste Internationale frantsesez) eta lasterketaren antolatzaileei egotzi diete Israel-Premier Tech taldeari parte hartzen uztearen errua. Deitoratu dutenez, talde horrek "Israelgo estatuaren enbaxadore" gisa hartzen du bere burua. Hori dela eta, "estatu genozida baten enbaxadoreak" direla salatu dute herri-ekimeneko kideek, eta "zuzendariek eta arduradunek Netanyahurekiko dituzten harremanak, loturak eta atxikimendua goraipatzen dituzte".

Kontuak horrela, azpimarratu dute ezin dela izan horrelako talde bat normaltasunez aritzea nazioarteko lehiaketa batean, “munduko zigorgabetasun guztiarekin".

UCI "talde honek nazioarteko txapelketetan parte hartu dezakeen ala ez erabakitzeko arduradun nagusietako bat" dela azpimarratu ostean, "erakunde eta lehiaketa mailan kontuan har daitezkeen erantzukizun ezberdinak" daudela esan du Gernika-Palestinak. Hori horrela, Vueltako antolatzaileek "UCIri zuzenean dei diezaiokete horrelako taldeak euren ekitaldira joan ez daitezen", herri-ekimenekoen arabera.

Era berean, antolatzaileen jarrera ere gogor kritikatu dute: "Baliteke salaketen eta herritarren talde ezberdinek egiten ari diren manifestazioen aurka ez egitea, baina Palestinako banderak kentzen ibili dira ibilbidean zehar, eta hori ez da UCIren erantzukizuna, Vueltako antolakuntzarena bakarrik baizik".

Kazeroladak

Gernika-Palestinatik ere dei egin dute ostegun honetan, 19:00etan, udaletxeen aurrean kazerolada batean parte hartzera, "ahotsa altxatzeko", Gazan bizi den egoeraren aurrean "nazkatuta" daudela irudikatzeko eta "genozidio hau lehenbailehen amai dadin" urratsak emateko eskatzeko.

Azkenik, Palestinako herriarekiko elkartasun mezua zabaltzeko udako jaietan bultzatutako zapi solidarioaren kanpainari dagokionez, Meñikak adierazi du dagoeneko 30.000 zapi baino gehiago saldu direla, eta iragarri du ekimen hori bultzatzen jarraituko duela iraileko eta urriko jaietan.

