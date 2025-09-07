Sumar inicia el curso político reclamando un SMI vasco y mayor vivienda pública, ante un "modelo agotado"
La secretaria general Alba García ha planteado un parque de vivienda robusto, un salario mínimo vasco y renta básica universal.
Sumar Mugimendua ha arrancado el curso político vasco criticando duramente al lehendakari Imanol Pradales. La secretaria general, Alba García, ha afirmado que el lehendakari únicamente ofrece "un producto de marketing vacío" ante la "pérdida de rumbo" de Euskadi.
García ha criticado además la postura del lehendakari ante la incertidumbre y los problemas sociales: "Llama estabilidad a lo que es conformismo; la gente ya está cansada de la política de los discursos de siempre".
Además, La formación propone la creación de un Salario Mínimo Interprofesional vasco, una renta básica universal y un parque público de vivienda. La secretaria general ha destacado que la necesudad de un salario mínimo propio "adaptado al coste de vida en Euskadi".
Alba García Martín, secretaria general de Sumar Mugimendua
(Pradales) Llama estabilidad a lo que es conformismo; la gente ya está cansada de la política de los discursos de siempre"
Sobre la vivienda, ha insistido en regular precios y frenar la especulación: "No puede ser que la gente se esté dejando los salarios en pagar el alquiler; necesitamos un parque público robusto que haga de la vivienda un derecho y no un negocio".
Entre sus propuestas también figura un sistema público de cuidados, gratuidad en transporte, reindustrialización verde y soberanía energética, subrayando que Sumar no ejercerá "una oposición complaciente, como otros", sino que buscará generar debates incómodos y soluciones innovadoras.
Más noticias sobre política
Kortajarena: "El problemón de la vivienda requiere respuestas públicas y estructurales, y EH Bildu se va a empeñar en ofrecerlas"
La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha afirmado que una de las "prioridades" de EH Bildu en esta legislatura será "poner las respuestas sobre la mesa" en todas las instituciones, especialmente en los municipios en los que gobierna.
La cuestión de confianza a Bayrou de este lunes aviva la crisis política en Francia
La oposición aboga por nuevas elecciones ante la previsible caída de Bayrou. La izquierda ya ha anunciado que promoverá una moción de destitución contra Macron.
El PSOE y Sumar negociarán aprobar medidas contra Israel en el Consejo de Ministros del próximo martes
En declaraciones a los medios, Díaz ha instado a romper relaciones con Israel e imponer sanciones a este Gobierno, que ha calificado de "genocida".
Sánchez carga contra Tellado por llamar a "cavar la fosa" del Gobierno de España: "Es un insulto a miles de españoles"
Tellado ha asegurado este sábado en Pamplona, en el acto de inicio del curso político del PP de Navarra, que "este puede ser el último curso político" del Gobierno "agonizante" de Pedro Sánchez, y ha destacado que "aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país".
Ibarrola: “Acaba un ciclo político y comienza otro; es el momento de UPN”
La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha proclamado que “comienza el ciclo de la ilusión, la esperanza, la honradez y la verdad” durante la apertura del curso político que han celebrado bajo el lema “Navarra y punto”.
El movimiento BDZ acusa a Pradales de "faltar a la verdad" en la legalidad del proyecto de CAF en Jerusalén
El movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones de Euskal Herria ha denunciado que el tren ligero vulnera resoluciones internacionales y exige retirar ayudas públicas a la empresa guipuzcoana.
Jauregi destaca la "importancia" de los centros tecnológicos vascos en el desarrollo industrial de Euskadi
El consejero ha reiterado la importancia que tienen para el futuro próximo la fabricación inteligente, las energías renovables, la movilidad sostenible o la inteligencia artificial.
Sumar dice a Pradales que el régimen económico de la Seguridad Social debe transferirse "con garantías y sin correr"
El parlamentario Jon Hernández se ha desmarcado de las posiciones del Ejecutivo respecto a la vivienda, la sanidad, la educación y la lucha contra el cambio climático. "Coincidimos en las prioridades, pero no en cómo se abordan", ha explicado.
De Andrés acusa al PNV de "hostilidad" y pide a Pradales que no reclame competencias exclusivas del Estado
El presidente del PP vasco ha reprochado al lehendakari su "acercamiento a la izquierda abertzale", advierte del "avance de la radicalidad" en Euskadi y cuestiona las críticas de Aitor Esteban.