Sumar inicia el curso político reclamando un SMI vasco y mayor vivienda pública, ante un "modelo agotado"

La secretaria general Alba García ha planteado un parque de vivienda robusto, un salario mínimo vasco y renta básica universal.

BILBAO, 07/09/2025.- La secretaria general de Sumar Mugimendua, Alba García (i), ha comparecido ante los medios de comunicación este domingo en Bilbao tras reunirse con representantes de su formación con motivo del inicio del curso político vasco. EFE/ Miguel Toña

Alba García Martín, secretaria general de Sumar Mugimendua. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: Sumarrek LGS propioa eta etxebizitza publiko gehiago eskatzen hasi du ikasturte politikoa, "agortutako eredu" baten aurrean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Sumar Mugimendua ha arrancado el curso político vasco criticando duramente al lehendakari Imanol Pradales. La secretaria general, Alba García, ha afirmado que el lehendakari únicamente ofrece "un producto de marketing vacío" ante la "pérdida de rumbo" de Euskadi.

García ha criticado además la postura del lehendakari ante la incertidumbre y los problemas sociales: "Llama estabilidad a lo que es conformismo; la gente ya está cansada de la política de los discursos de siempre".

Además, La formación propone la creación de un Salario Mínimo Interprofesional vasco, una renta básica universal y un parque público de vivienda. La secretaria general ha destacado que la necesudad de un salario mínimo propio "adaptado al coste de vida en Euskadi".

Alba García Martín, secretaria general de Sumar Mugimendua

(Pradales) Llama estabilidad a lo que es conformismo; la gente ya está cansada de la política de los discursos de siempre"

Sobre la vivienda, ha insistido en regular precios y frenar la especulación: "No puede ser que la gente se esté dejando los salarios en pagar el alquiler; necesitamos un parque público robusto que haga de la vivienda un derecho y no un negocio".

Entre sus propuestas también figura un sistema público de cuidados, gratuidad en transporte, reindustrialización verde y soberanía energética, subrayando que Sumar no ejercerá "una oposición complaciente, como otros", sino que buscará generar debates incómodos y soluciones innovadoras.

