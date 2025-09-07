Sumar inicia el curso político reclamando un SMI vasco y mayor vivienda pública, ante un "modelo agotado"

Sumar Mugimendua ha arrancado el curso político vasco criticando duramente al lehendakari Imanol Pradales. La secretaria general, Alba García, ha afirmado que el lehendakari únicamente ofrece "un producto de marketing vacío" ante la "pérdida de rumbo" de Euskadi.

García ha criticado además la postura del lehendakari ante la incertidumbre y los problemas sociales: "Llama estabilidad a lo que es conformismo; la gente ya está cansada de la política de los discursos de siempre".

Además, La formación propone la creación de un Salario Mínimo Interprofesional vasco, una renta básica universal y un parque público de vivienda. La secretaria general ha destacado que la necesudad de un salario mínimo propio "adaptado al coste de vida en Euskadi".